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Британцы требуют отставки премьер-министра

В западной политике есть одна тенденция: чем больше власть имущих засасывает воронка украинского конфликта, тем быстрее они вылетают. В Британии за это время сменилось 3 премьер-министра. И очень может подойти четвертый. Британцы  призывают своего премьера Кира Стармера уйти в отставку после вчерашнего инцидента в Ливерпуле.  Автомобиль, напомним, въехал в толпу футбольных фанатов, лишь чудом никто не погиб. Полиция сделала акцент на том, что водитель - белый британец.  Власти спешили предотвратить  беспорядки на религиозной почве. Однако британцы недовольны,  что безопасности внутри страны  уделяется слишком мало внимания.

Согласно последним опросам, рейтинг одобрения премьер-министра  Стармера среди британской общественности  традиционно держится на самом низком уровне.

Его политику поддерживают всего 22 % граждан.

Кир Стармерв миреполитика