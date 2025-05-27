В западной политике есть одна тенденция: чем больше власть имущих засасывает воронка украинского конфликта, тем быстрее они вылетают. В Британии за это время сменилось 3 премьер-министра. И очень может подойти четвертый. Британцы призывают своего премьера Кира Стармера уйти в отставку после вчерашнего инцидента в Ливерпуле. Автомобиль, напомним, въехал в толпу футбольных фанатов, лишь чудом никто не погиб. Полиция сделала акцент на том, что водитель - белый британец. Власти спешили предотвратить беспорядки на религиозной почве. Однако британцы недовольны, что безопасности внутри страны уделяется слишком мало внимания.