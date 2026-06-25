"Броский имиджевый ход": чего добилась Польша, отозвав у Зеленского орден Белого орла news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43955462-b22d-48ea-ab99-e0b363a05d47/conversions/57ec16ad-aa14-4a37-b621-08cd862494a3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43955462-b22d-48ea-ab99-e0b363a05d47/conversions/57ec16ad-aa14-4a37-b621-08cd862494a3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43955462-b22d-48ea-ab99-e0b363a05d47/conversions/57ec16ad-aa14-4a37-b621-08cd862494a3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43955462-b22d-48ea-ab99-e0b363a05d47/conversions/57ec16ad-aa14-4a37-b621-08cd862494a3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Решение президента Польши Кароля Навроцкого отозвать у Владимира Зеленского высшую государственную награду - орден Белого орла - носит ярко выраженный имиджевый характер. Об этом заявил кандидат исторических наук Валентин Стариченок в программе "Блиц с Павлом Лазовиком".

По его мнению, данный шаг является скорее сигналом о предстоящем ухудшении отношений между двумя странами. "Я полагаю, что отмена награды - это броский имиджевый ход. На самом деле он является скорее сигналом о том, что в отношениях между Украиной и Польшей далее будет усиливаться напряженность", - отметил эксперт.

Действие было продумано специально, чтобы привлечь наибольший резонанс к этой теме, чтобы поднять украинский вопрос в очередной раз в политическую повестку. Валентин Стариченок

По его словам, обычные дипломатические шаги, такие как вызов посла или направление ноты, обычно остаются вне поля зрения широкой общественности. "А здесь, вы посмотрите, целый веер разного рода интерпретаций, фамилий", - сказал Валентин Стариченок.

Валентин Стариченок news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52361e6d-4ec7-42f1-8265-e319177170ba/conversions/81aa75b6-b38b-4aab-9b81-0cc10116fcf9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52361e6d-4ec7-42f1-8265-e319177170ba/conversions/81aa75b6-b38b-4aab-9b81-0cc10116fcf9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52361e6d-4ec7-42f1-8265-e319177170ba/conversions/81aa75b6-b38b-4aab-9b81-0cc10116fcf9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52361e6d-4ec7-42f1-8265-e319177170ba/conversions/81aa75b6-b38b-4aab-9b81-0cc10116fcf9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эксперт также объяснил, какие цели преследует Польша таким шагом: "Возникает шум, который позволяет, с одной стороны, поднять вопросы насчет статуса Украины в дальнейшем взаимодействии с поляками. А с другой стороны, позволяет Польше дистанцироваться от украинской политики, которая в настоящее время приобрела характер чрезмерной агрессивности", - заключил кандидат исторических наук.