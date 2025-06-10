Брюссель готовится ввести санкции, бьющие и по Трампу

Кроме того, ЕС намерен запретить использование "Северных потоков" даже в отдаленной перспективе. Этот пункт санкционного пакета особенно интересен. Дело в том, что интерес к покупке трубопроводов проявлял бизнесмен, связанный с президентом США Дональдом Трампом. Были предположения, что американцы "Северные потоки" восстановят и станут продавать европейцам газ в качестве собственного.