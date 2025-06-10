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Брюссель готовится ввести санкции, бьющие и по Трампу
Стало известно, что Брюссель уже практически завершил подготовку 18-го пакета антироссийских санкций. Предполагается установить потолок цен на российскую нефть в 45 долларов.
Кроме того, ЕС намерен запретить использование "Северных потоков" даже в отдаленной перспективе. Этот пункт санкционного пакета особенно интересен. Дело в том, что интерес к покупке трубопроводов проявлял бизнесмен, связанный с президентом США Дональдом Трампом. Были предположения, что американцы "Северные потоки" восстановят и станут продавать европейцам газ в качестве собственного.
Пресловутый 18-й пакет вводится не столько против России, сколько против США. Возможно, ЕС по этому поводу готовится торговаться с Трампом, когда станет вести переговоры о росте тарифов.