Будущее наступило: как роботы становятся частью жизни человека

Робототехника без устали восходит на описанные фантастами, но не виданные современниками вершины. По какой именно горе идет вверх, никто не скажет, где по итогу достигнет пика - тоже. Но человек готов идти рядом, без путеводителя, еще и подталкивая своего попутчика, которому не суждено ни устать, ни заболеть, ни рухнуть от обезвоживания.

Все, что его может волновать, - крепость шестерен да мощность батареи. Роботы уже могут выдерживать сотню километров непрерывной ходьбы. Это доказала китайская компания AgiBot. Ее человекоподобный робот прошел 106 км за три дня. Система быстрой смены батареи сделала дорогу непрерывной, а умные датчики, постоянно анализирующие местность, - самостоятельной. Робот замечал препятствия и успешно их обходил, так как в него вшит искусственный интеллект, представляющий разумность гуманоида. Ему человек поручает все более сложные задачи. Например, дирижирование. Есть кадры, на которых изображен робот-дирижер, выступающий на сцене Мариинского театра. На то, чтобы обучить искусственный интеллект управлять оркестром, ушло несколько месяцев.

робот-дирижер в Мариинском театре news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b86687bd-4add-4488-9945-c780b253bf15/conversions/c6f39de7-e92e-46ec-a74f-59d14a6503ef-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b86687bd-4add-4488-9945-c780b253bf15/conversions/c6f39de7-e92e-46ec-a74f-59d14a6503ef-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b86687bd-4add-4488-9945-c780b253bf15/conversions/c6f39de7-e92e-46ec-a74f-59d14a6503ef-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b86687bd-4add-4488-9945-c780b253bf15/conversions/c6f39de7-e92e-46ec-a74f-59d14a6503ef-xl-___webp_1920.webp 1920w

Подобный опыт не уникален. Например, ранее к дирижированию пристрастили робота в Южной Корее. Он взял шефство над национальным оркестром. Стоит подчеркнуть, что гуманоид EveR 6 был запрограммирован повторять движения человека, но машина обучаема и может сама импровизировать. В Дрездене решили дать жестяному дирижеру то, чего у живого - из крови и плоти - никогда не будет, а именно третью руку. Вернее три роборуки объединили в одного робота.

Робот Iron от китайской компании Xpeng имеет гибкий позвоночник, бионические мышцы, "кожу" и руки с двумя десятками степенями свободы. В голову робота встроен изогнутый 3D-дисплей. Гуманоид вышел настолько удачным, что компанию обвинили в обмане. Мол, презентуют публике человека в костюме. Глава компании Xpeng пошел на риск и на волне первых бурных обсуждений решил развеять все сомнения, разрезав кожу робота прямо на сцене.

Китайским разработчикам стараются не уступать и американские, по крайней мере, в амбициях. Илон Маск планирует создать миллионную армию роботов. По задумке, его разработка пойдет на благо мира и должна будет освободить человечество от тяжелой работы, потому что робот Optimus "перевернет" рынок труда. При этом, как обещает миллиардер, вопреки научениям экономических школ, человек не окажется за бортом жизни. Наоборот, роботы устранят бедность и обеспечат всех универсальным высоким доходом.

Кто играет ва-банк жизнями украинцев. Как роботы становятся частью повседневной жизни. Почему польский народ готовится к трудным временам. Эти и не только темы обсудили в новом выпуске проекта "Тренды".