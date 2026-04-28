Бухарест охвачен протестами из-за цен и мер жесткой экономии

Рабочие различных секторов экономики вышли на акцию протеста в Бухаресте с требованием отставки правительства. Люди возмущены политикой властей по части налогообложения, трудового законодательства и социального обеспечения.

Перед штаб-квартирой правительства Румынии собрались представители государственного управления, полиции, сфер образования и здравоохранения, а также горнодобывающей промышленности, энергетики, лесного хозяйства, железнодорожного транспорта, военные резервисты и пенсионеры.