Бундесвер разослал почти 200 тыс. повесток потенциальным призывникам

Речь идет об опросниках, в которые потенциальные кандидаты для службы в немецких войсках должны внести свои персональные данные. "Письма счастья" получили 18-летние юноши и девушки. Для лиц мужского пола ответ на повестку обязателен, для женского по желанию.

Впрочем, пока не ясно, сколько молодых немцев прониклись перспективой стать частью военной машины. Зато количество отказников известно и продолжает расти: более 2,6 тыс. человек с начала года. Для сравнения: за весь 2024 год их было чуть более 2,2 тыс.