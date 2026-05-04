3.77 BYN
2.83 BYN
3.31 BYN
Бундесвер разослал почти 200 тыс. повесток потенциальным призывникам
Автор:Редакция news.by
Германия продолжает курс на милитаризацию. Бундесвер, начиная с 15 января, разослал потенциальным призывникам почти 200 тыс. писем.
Речь идет об опросниках, в которые потенциальные кандидаты для службы в немецких войсках должны внести свои персональные данные. "Письма счастья" получили 18-летние юноши и девушки. Для лиц мужского пола ответ на повестку обязателен, для женского по желанию.
Впрочем, пока не ясно, сколько молодых немцев прониклись перспективой стать частью военной машины. Зато количество отказников известно и продолжает расти: более 2,6 тыс. человек с начала года. Для сравнения: за весь 2024 год их было чуть более 2,2 тыс.