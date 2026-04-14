Были ли в семье нацисты? Теперь каждый немец имеет доступ к картотеке членов НСДАП
Автор:Редакция news.by
В Германии СМИ разработали специальную поисковую систему, чтобы граждане могли узнать, были ли у них предки-нацисты. В основе системы данные немецких и американских архивов.
После введения имени родственника идет проверка 12 млн документов - это сведения о членстве в НСДАП с 1925 по 1945 годы, а также фотографии, которые могут относиться к членам семьи.
Ранее подобную информацию также можно было получить, но для этого требовалось оформлять официальный административный запрос. Появление сервиса вызвало бурную реакцию в Сети: пользователи задаются вопросом, в связи с каким общественным процессом он появился и нет ли попытки возрождения фашизма?