Были ли в семье нацисты? Теперь каждый немец имеет доступ к картотеке членов НСДАП

В Германии СМИ разработали специальную поисковую систему, чтобы граждане могли узнать, были ли у них предки-нацисты. В основе системы данные немецких и американских архивов.

После введения имени родственника идет проверка 12 млн документов - это сведения о членстве в НСДАП с 1925 по 1945 годы, а также фотографии, которые могут относиться к членам семьи.