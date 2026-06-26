Бывшие директора немецких АЭС умоляют Мерца вернуть станции к жизни

Издание Bild сообщает о письме властям, которое подписали бывшие директора немецких АЭС. Это поистине уникальный человеческий документ, который является и стоном, и плачем, и горестной мольбой.

Отставные директора униженно просят канцлера Фридриха Мерца немедленно исправить то, что они называют "политической ошибкой". Авторы сообщают, что многие немецкие АЭС еще можно запустить, но сделать это нужно как можно скорее, иначе начнутся необратимые процессы. Атомщики страны стремительно теряют квалификацию, оборудование без работы устаревает, сооружения деградируют.

При этом, если запустить только три последние закрытые станции, Германия получит почти даром 32 ТВт/ч электроэнергии. Этого хватит трети немцев на целый год.

Если не вернуть АЭС к жизни в самом скором времени, пойдут прахом планы властей когда-нибудь обзавестись модульными АЭС. Они обойдутся втридорога, а платить придется иностранцам.