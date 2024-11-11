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В мире
Бывший президент Сирии находится в Москве, ему предоставлено убежище
10 часов назад
Асад
Сирия
Президент
Все
Судо- и станкостроение, торговый дом, АПК - перспективы в сотрудничестве с Нижегородской областью
6 часов назад
Президент Беларуси установил порядок участия представителей страны в международных мероприятиях
13 часов назад
Президент Беларуси помиловал 29 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности
14 часов назад
Лукашенко предложил создать в Нижегородской области торговый дом для продажи белорусской продукции
16 часов назад
Политика
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Мнение: ОДКБ должна стать новой опорой евразийской безопасности
11 часов назад
Информационная безопасность и борьба с незаконной миграцией - что обсудили на ПА ОДКБ в Москве
14 часов назад
СМИД ОБСЕ завершил свою работу на Мальте - не обошлось без скандалов и провокаций
08.12.2024
23:05
Что дало белорусам Союзное государство?
08.12.2024
14:27
Союзному государству 25 лет
08.12.2024
12:17
Общество
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"Время выбрало нас": Факты и события 2002 года, повлиявшие на историю Беларуси
7 часов назад
Открываются все новые факты бесчеловечности и истинных размеров преступлений нацистских палачей
5 часов назад
КГК вскрыл схему обхода налогов - 2 млн рублей не уплачено в бюджет
6 часов назад
Мендкович: Премьер-министр в Дамаске подозрительно быстро нашел общий язык с боевиками
6 часов назад
Экономика
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Головченко назвал перспективные сферы сотрудничества Беларуси с Нижегородской областью
8 часов назад
Где работает система идентификации коров и производят белорусский сыр с голубой плесенью
08.12.2024
21:52
Транспортные маршруты в Евразийском регионе обсудили на конференции в Алматы
07.12.2024
23:52
В белорусских санаториях подорожают путевки. Узнали, насколько
06.12.2024
14:24
БМЗ будет перерабатывать металлургическую пыль
06.12.2024
11:55
В мире
Все
Европа предпочитает добрую войну плохому миру?
6 часов назад
В Сирии царит хаос, продолжаются бомбардировки военных целей
6 часов назад
Ряд европейских государств приостановил процедуры предоставления убежища сирийцам
7 часов назад
Протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси
8 часов назад
Регионы
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Центральный район перенимает эстафету и принимает участие в фестивале "Минск единый"
15 часов назад
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
Происшествия
Все
В Гомеле мужчина выращивал коноплю в системнике офисного компьютера
17 часов назад
Страшная авария унесла жизни трех человек в Могилевской области
07.12.2024
15:41
В Минске автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе
06.12.2024
20:43
Полиция Мельбурна разыскивает двух подозреваемых в поджоге синагоги
06.12.2024
13:47
Кругозор
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Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря: Тельцам предстоит примирение, Дев ждет романтическая встреча
20 часов назад
Снеговики от 14 руб., елки от 30: узнали цены на новогодние украшения в магазинах и ТЦ Минска
02.12.2024
19:23
Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря: Тельцы будут окутаны романтикой, Рыбам придется сделать выбор
02.12.2024
08:00
Чего ждать в декабре 2024 - расклад таро для всех знаков зодиака
01.12.2024
08:00
Магнитные бури в декабре 2024 года: когда ждать неблагоприятные дни?
29.11.2024
15:38