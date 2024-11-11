Бывший старший прокурор в Кыргызстане был арестован за попытку захвата власти

Бывший старший прокурор Управления собственной безопасности и служебных расследований Генпрокуратуры Кыргызстана был арестован до 9 января по делу о попытке организации массовых беспорядков с последующим захватом власти. Об этом сообщает ТАСС.

"Постановлением Первомайского районного суда города Бишкека от 30 ноября 2024 года ходатайство следователя удовлетворено. В отношении А. У. А. применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до 14:01 9 января 2025 года", - сообщил собеседник агентства.