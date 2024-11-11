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Бывший старший прокурор в Кыргызстане был арестован за попытку захвата власти

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Бывший старший прокурор Управления собственной безопасности и служебных расследований Генпрокуратуры Кыргызстана был арестован до 9 января по делу о попытке организации массовых беспорядков с последующим захватом власти. Об этом сообщает ТАСС.

"Постановлением Первомайского районного суда города Бишкека от 30 ноября 2024 года ходатайство следователя удовлетворено. В отношении А. У. А. применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до 14:01 9 января 2025 года", - сообщил собеседник агентства.

Ранее по этому делу были арестованы шесть человек во главе с бывшим заместителем генпрокурора Адылом уулу Кубаном, позднее суд арестовал их до 10 января 2025 года.

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