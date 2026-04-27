Че за?.. До развала Евросоюза осталось - три, две, одна…

После поражения Виктора Орбана в Венгрии лидеры ЕС недолго наслаждались триумфом. На смену Венгрии неожиданно пришла Болгария - страна, которую уже называют главным евроскептиком Евросоюза и "Орбаном 2.0".

Совпадение? Закономерность? Или хорошо продуманный в брюссельских коридорах план? На эти вопросы ответили авторы подкаста "Че За?.." Александр Хоровец и Артем Строганов.

Победа "Прогрессивной Болгарии": новый игрок против Брюсселя

На парламентских выборах в Болгарии убедительную победу одержала коалиция "Прогрессивная Болгария" во главе с экс-президентом Руменом Радевым. И иразу после успеха Радев начал делать резкие заявления против Евросоюза.

То, что раньше ассоциировалось исключительно с Венгрией, теперь происходит "ни с того ни с сего" в Болгарии - и это уже не случайность.

Почему именно Болгария? Причина такого резкого поворота лежит на поверхности: болгары понимают цену слепого следования брюссельским указаниям. Страна остается одной из самых бедных в ЕС. У нее нет золотого запаса, которым располагают Германия, Франция, Испания или даже Италия. Если Болгария полностью откажется от дешевых российских энергоресурсов, ее и без того слабая экономика просто "загнется", а население пострадает сильнее всего.

Механизм "контролируемой оппозиции" в ЕС

Евросоюз способен принимать единые решения только тогда, когда они всем выгодны. Как только цена становится слишком высокой, на сцену выпускают "контролируемых оппозиционеров" (или реальных, но удобных).

Это нормальная европейская практика: когда выгодно - голосуем, когда дорого - блокируем.

Полгода согласовывали выделение огромных средств Украине (около 90 млрд евро). Орбан блокировал решение. Как только Орбан ушел с мизансцены, пришел Мадьяр, который тонально ему созвучен. Однако пока до конца не понятно, что он на самом деле из себя представляет, и неизвестно, продолжит ли он линию Орбана. Но тут же появилась Болгария с Радевым.

90 млрд для Украины: кто на самом деле получит деньги

Из всей суммы выделенной Украине суммы порядка 60 млрд евро в итоге останутся в Европе. На эти средства будут закупать у США вооружение, тем самым стимулируя своих европейских производителей (в частности, Rheinmetall и аналогичные компании).

Брюссель говорит о помощи Киеву, но реально речь идет о внутреннем экономическом стимуле для самого ЕС, пока это выгодно банкирам и промышленникам.

"Правый поворот" в Европе: Болгария - лишь симптом

К слову, "правый поворот" в Европе продолжается уже несколько лет. Национальные правительства постепенно разворачиваются вправо. В Германии это может привести к тому, что Алиса Вайдель (глава партии "Альтернатива для Германии") и Сара Вагенкнехт объединят усилия. В итоге правые силы будут способны "занять" Бундестаг и начать диктовать экономические условия всему Евросоюзу.

Просто, экономические круги и лоббисты зарабатывают на деньгах, которые они сами же печатают и якобы передают Украине. Львиная часть этих средств оседает у них в карманах, а Украине приходится довольствоваться лишь крохами

Появление Болгарии в роли нового евроскептика - не случайность и не стихийный бунт. Это продолжение уже отработанной схемы, когда Евросоюз использует "удобную оппозицию" для блокировки дорогостоящих решений.

Механизм уже запущен и счетчик дает обратный отсчет: как только политика Брюсселя перестает быть выгодной - сразу находится страна, готовая сказать "нет". Сегодня это Болгария. Завтра может быть какая-нибудь другая.