Дональд Трамп резко отреагировал на отказ европейских союзников по НАТО предоставить базы для американской авиации в иранском конфликте. Вместо поддержки он услышал: "Это не наша война". Теперь президент США открыто называет партнеров "трусами" и "бумажными тиграми" и всерьез рассматривает выход Америки из альянса.

Почему Европа отказалась помогать Штатам и чем это может грозить экономике Старого Света, разбирались журналист-новостник Александр Хоровец и историк-обозреватель Артем Строганов в подкасте "Че за?".

Трамп увидел предательство там, где ожидал лояльности

Дональд Трамп не просил военной помощи - он требовал только доступ к базам НАТО, которые, по его словам, США десятилетиями финансируют миллиардами долларов. Самолеты должны были дозаправиться и нанести удары по Ирану. Однако Германия, Великобритания, Испания, Италия и другие ключевые члены альянса отказались. Для Трампа это стало настоящим ударом. Он рассчитывал на сценарий Афганистана и Ливии, когда США действовали вместе с союзниками без предупреждения. Теперь же союзники прямо заявили: "Ехай сам через Ормузский пролив".

Почему Трамп расценил это как предательство? Он заранее выставлял требования и дал Европе пару недель на размышления.

Ранее в предвыборной программе и на встречах с Владимиром Путиным он уже намекал европейцам: если не будете платить 5 % ВВП на оборону - разговор будет другим.

У Трампа сейчас монобольшинство в Конгрессе, что позволяет ему принимать радикальные решения и воплощать свои политические задумки. Но в ноябре пройдут выборы в Сенат и Палату представителей, и окно возможностей может "схлопнуться".

Поэтому если до сентября, максимум, партнеры по НАТО не поймут, что надо с Трампом разговаривать, как положено, как он хочет, он просто возьмет и выйдет из альянса, сэкономив триллионы американских долларов.

Почему Европа отказалась помогать: главные причины

Европейские лидеры четко дали понять: иранская операция - не их история. И вот несколько ключевых факторов, которые заставили отказать Трампу:

Собственные проблемы Европы. Масштабный кризис с Украиной, где США уже вышли из финансовой поддержки (байденовское финансирование заканчивается в апреле, новые 90 млрд долларов не согласованы).

Внутренняя нестабильность. Проблемы с беженцами, экономикой и ресурсами. Европейские налогоплательщики не готовы к новым военным авантюрам.

Отсутствие выгоды. Трамп только нагнетает напряжение, но ничем не помогает решать европейские вопросы.

В итоге европейцы решили, что отправка помощи США в Иране обернется бунтом собственных граждан.

Европейские лидеры понимают, что если они помогут США творить "демократию" на Ближнем Востоке, их собственные налогоплательщики обрушатся на них и скажут им "геть!".

Угроза выхода из НАТО - блеф или реальность?

Трамп уже давно "прогревает" тему выхода из НАТО. Сейчас, имея контроль над обеими палатами Конгресса, он может реально выйти из альянса и сэкономить триллионы долларов.

А что же будет, если угроза реализуется? Во-первых, Европа потеряет американский "зонтик" защиты. Во-вторых, без дешевых ресурсов и военной поддержки европейские страны рискуют скатиться во второй или даже третий мир. Выживет, пожалуй, только Франция благодаря атомной энергетике, остальные страны окажутся в тяжелом положении.

В Германии уже звучат голоса (включая ХДС/ХСС и СДПГ) о выводе американских войск и превращении базы Рамштайн в гражданскую. Даже оппозиционная "Альтернатива для Германии" теперь повторяет мейнстрим.

Иранский "орешек": Трамп объявил победу, Иран готов к затяжной войне

Трамп заявил, что выполнил все первоначальные задачи и может завершить конфликт в любой момент. Он выдвинул Ирану 15 требований, включая полный отказ от ядерного оружия. Однако Тегеран ответил жестко:

Переговоров с США не было и не будет.

Это "священная война".

Иран готов к наземному противостоянию и надеется, что его противники не допустят просчетов. Он уже нанес удар БПЛА по американской базе в Саудовской Аравии (Эль-Харджа), поразив скопление из двух сотен пилотов.

И пошли еще более интересные заявления: Иран готов "гасить" мировой интернет. Пять-шесть водолазов-джихадистов с проскогубцами - и интернет, на чем зиждется вся современная цивилизация, начиная от финансовых рынков и заканчивая развлечениями, "ляжет".

Напомним, через Ормузский пролив проходят критически важные подводные кабели, обеспечивающие около 17 % мирового интернет-трафика. Эти оптоволоконные линии связывают Ближний Восток с Европой и Азией.

Энергетический кризис как главный трофей Трампа

Конфликт уже ударил по Европе сильнее всего. За месяц расходы ЕС на топливо превысили 16 млрд долларов. На природный газ цены выросли примерно на 70 %, на нефть - где-то на 60 %.

Трамп предложил простой выход: "Кому нужен Ормузский пролив - освобождайте сами. А лучше покупайте американскую нефть за доллары". Европа в панике - политики призывают экономить, переходить на удаленку, меньше ездить на личном транспорте и даже "гасить свет".

"Зеленые", которые раньше "руинили" атомную энергетику, теперь сами заговорили о ее возвращении. Но реальность такова, что в мире всего три компании, которые могут не только строить атомные электростанции, но еще и поставлять туда ТВЭЛы и реакторы, - это французская EDF, американская Westinghouse Electric Company и российская госкорпорация "Росатом".

А единственная страна на планете Земля, которая действительно качественно делает атомные электростанции - это Россия. И белорусы, благодаря россиянам, уже научились строить атомные станции.

Что в итоге?

Если Европа продолжит тянуть время до сентября, Трамп может действительно выйти из НАТО. Тогда европейский истеблишмент, который "заврался" и живет интересами финансовых кругов, а не своих граждан, столкнется с реальностью без американского патронажа. Пока же Трамп играет в многоходовку: за неделю меняет нарративы, а в итоге получает нужный результат.

Европа же рискует остаться один на один со своими проблемами - от мигрантов до полного отсутствия дешевой энергии. К чему все в итоге может свестись?

Европейская верхушка в большинстве своем живет ради каких-то откатов, зарабатываемых на откатах Украины, решает свои какие-то внутренние либо семейные вопросы, а судьба народа своих стран не заботит, кроме редких "правых" правительств, как, например, в Словакии, Венгрии и Сербии. Все остальные - временщики, поставленные, чтобы защищать и лоббировать интересы финансовых кругов. А на заводы, людей, поля и пшеницу всем им, к сожалению, плевать.