Чехия не станет гарантом финансирования Украины

Европейское единство трещит по швам. Прага не возьмет на себя гарантии по финансированию Киева. Это четко обозначил премьер Чехии. Бабиш подчеркнул: "Еврокомиссия должна найти иные способы финансирования Украины. У нас нет денег для других государств". Напомним, ранее стало известно, что Италия, Мальта, Болгария и Бельгия выступают против грабежа ЕС. Речь идет о направлении Украине замороженных активов России на сумму 210 млрд евро. Эти страны призывают Комиссию и Совет продолжить изучение и обсуждение альтернативных вариантов, соответствующих законодательству ЕС и международному праву.