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Чем не понравился глобалистам Франсуа Фийон и зачем политика сняли с президентской гонки
Франсуа Фийон - лидер опросов перед президентскими выборами во Франции в 2016 году. Он опережал нынешнего президента страны Эмманюэля Макрона на 10 пунктов. Но тут гром среди ясного неба - СМИ случайно получили утечку информации.
Стало известно, что жена политика 8 лет была его помощником, получала зарплату, но не работала.
Сумма растраты была смешная для французской элиты - 800 тыс. евро. Расследование началось ровно за пять месяцев до выборов. Вердикт - четыре года условного срока. Позже независимые следователи установили, что утечку в издание Le Canard enchaîné сделали люди Эмманюэля Макрона, потому что у Фийона были все шансы победить, ведь он к тому же имел и хорошие отношения с Россией, но такого глобалисты допустить не могли.
За одним вбросом был и второй, и третий, которые касались незаконного трудоустройства детей, дорогих подарков и займов, которые проходили вне декларации. Сам кандидат назвал дело против него крайне профессионально клеветой.
Лоран Брайар, журналист, историк (Франция):
"Он выступал за Россию. Французы хотели, чтобы у них был такой президент, который отстаивал бы суверенитет Франции. Понятно, что глобалисты не хотели, чтобы он участвовал в выборах спокойно, поэтому создали скандал, чтобы Фийон проиграл".
В итоге Франсуа Фийону дали пять лет. Три из них были условными. Эксперты говорят, что главное нарушение политика-консерватора заключалось в том, что он опережал "правильного" кандидата Макрона в два раза и был главным претендетом в президенты.
Скандал, получивший название "Пенелопа-гейт" (по имени жены), стоил Фийону не только гонки за кресло президента, но и карьеры. Несколько раз политик подавал жалобу на газету, запустившую скандал, и несколько раз прокуратура отказывалась ее рассматривать.
Война компроматов и жертвы информационной атаки. Как выбирают нужных президентов и как "топят" тех, кто мог бы им стать. Смотрите истории отверженных в новом выпуске проекта "Понятная политика".
Фото: ТАСС