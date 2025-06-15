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Череда ЧП произошла в Техас-Сити

Сразу 2 ЧП произошло в американском городе Техас-Сити.

Там горит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов штата. Население окрестных деревень эвакуировано под угрозой взрыва.

Кроме того, были сообщения о стрельбе на одной из главных военных баз США Форт-Кавасос. Позже эту информацию опровергли. Представители базы уточнили, что был некий инцидент на военном объекте с участием 2 человек.

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Еще одно ЧП произошло на железной дороге в Иллинойсе. Грузовой поезд столкнулся с фурой, который не успел вовремя проехать переезд. Локомотив буквально смял половину огромного грузовика.

СШАТехаспроисшествие