Болезнь "приоритета пушек над маслом" оказалась крайне заразной для европейских соседей. Пока Вашингтон подсчитывает падающие рейтинги президента Дональда Трампа, Варшава пожинает плоды своей милитаристской диеты, когда миллиарды уходят на танки, а вот на спасение собственных граждан просто не остается средств.

Факт Польская медицина официально перешла в стадию агонии: по всей стране прокатилась "Черная неделя" - масштабный протест врачей против финансового коллапса.

Пока правительство Дональда Туска перераспределяет миллиарды на танки и самолеты, в районных больницах закрываются онкологические и родильные отделения.

Дыра в бюджете здравоохранения достигла критических масштабов, из-за чего пациенты вынуждены годами ждать операций. Своевременная медицинская помощь в Польше - теперь привилегия?

Состояние: стабильно критическое. Пульс: едва прощупывается. Диагноз: системная недостаточность - так могла бы начинаться история болезни пациента, но речь идет о польской системе здравоохранения, которая сама оказалась на больничной койке. И врачи, те самые, кто привык бороться за чужие жизни, сегодня пытаются спасти собственные учреждения.

Польские больницы официально признали: стадию "борьбы за жизнь" они уже миновали. С понедельника белый цвет - символ надежды и стерильности - уступил место траурному. В стране началась акция "Черная неделя" - это не траур по пациентам, а по системе, которая десятилетиями жила на аппарате ИВЛ, подключенном к бюджету, и вот теперь кислород закончился.

По данным Ассоциации польских уездов, масштаб финансовых, организационных и кадровых проблем требует срочных действий на уровне правительства. Местные органы власти подчеркивают, что они не в состоянии самостоятельно справиться с последствиями системных решений, находящихся вне их контроля, которые напрямую влияют на безопасность пациентов и доступность услуг.

"Это была долгая неделя, с протестами в районных больницах. Развал системы здравоохранения огромен и виден невооруженным глазом. Нехватка средств в бюджете Национального фонда здравоохранения ужасает, и правительство не намерено ничего с этим делать, кроме дальнейших сокращений и ограничений доступа поляков к эффективному здравоохранению", - отметил житель Польши.

Пока правительство Туска бодро рапортует о закупках очередных партий танков и самолетов, польское здравоохранение погружается в коллапс. Безумная милитаризация бюджета обернулась тем, что деньги, которые могли спасти жизни, ушли на "железо".

Подавляющее большинство опрошенных поляков - более 85 % - убеждены: нынешняя система здравоохранения в целом нуждается в фундаментальной реформе. Очереди к узким специалистам растянулись на долгие месяцы, превращая получение элементарной консультации в изнурительный марафон.

Проблемы, которые называют пациенты и эксперты, повторяются из года в год. Среди самых острых вопросов - неэффективное управление системой здравоохранения, длительные очереди к врачам, необходимость оплачивать лечение из собственного кармана и недостаточное финансирование.

Хенрык Невядомски, общественный деятель (Польша):

"Я крайне негативно оцениваю политику финансирования здравоохранения - она абсолютно неадекватна. Однозначно, нет в этой политике смысла, поскольку власти не обращают внимания на нужность профилактического лечения. При появлении первых симптомов болезни нужно уделить достаточно времени пациенту и погасить в этот момент проблему. У нас же огромные очереди к специалистам, к семейному врачу тоже быстро не записаться. В итоге надо платить больше денег за лечение такого пациента, так как он уже серьезно болен или вообще находится в реанимации".

По прогнозам аналитиков, дефицит средств на оплату услуг, оказанных населению в рамках обязательного медицинского страхования, превысит 6 млрд евро. Врачи уходят, палаты сокращаются, отделения урезаются до минимума, а оборудование не обновлялось десятилетиями.

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток":

"Польша только на обслуживание долгов тратит 90 млрд в год. Почти 15 % нашей прибыли мы отдаем, чтобы погашать долги. Это и отражается на определенных отраслях. У нас проблемы с финансированием медицинского обслуживания и, конечно, госслужащих".

Президент Национальной ассоциации работодателей районных больниц после анализа отчета о финансовом положении этих учреждений заявил, что в Польше по меньшей мере 40 районных больниц находятся под угрозой банкротства: "Масштабы краха системы здравоохранения, особенно в Польше, невообразимы. Долги районных больниц уже достигли почти 30 млрд злотых. 80 % учреждений испытывают нехватку текущей финансовой ликвидности, а в более чем 40 конкретных больницах ситуация настолько плачевна, что они сейчас находятся под угрозой банкротства и неминуемого закрытия".