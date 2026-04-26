"Черная неделя" польской медицины: как страна принесла здравоохранение в жертву геополитике
Болезнь "приоритета пушек над маслом" оказалась крайне заразной для европейских соседей. Пока Вашингтон подсчитывает падающие рейтинги президента Дональда Трампа, Варшава пожинает плоды своей милитаристской диеты, когда миллиарды уходят на танки, а вот на спасение собственных граждан просто не остается средств.
Польская медицина официально перешла в стадию агонии: по всей стране прокатилась "Черная неделя" - масштабный протест врачей против финансового коллапса.
Пока правительство Дональда Туска перераспределяет миллиарды на танки и самолеты, в районных больницах закрываются онкологические и родильные отделения.
Дыра в бюджете здравоохранения достигла критических масштабов, из-за чего пациенты вынуждены годами ждать операций. Своевременная медицинская помощь в Польше - теперь привилегия?
Состояние: стабильно критическое. Пульс: едва прощупывается. Диагноз: системная недостаточность - так могла бы начинаться история болезни пациента, но речь идет о польской системе здравоохранения, которая сама оказалась на больничной койке. И врачи, те самые, кто привык бороться за чужие жизни, сегодня пытаются спасти собственные учреждения.
Польские больницы официально признали: стадию "борьбы за жизнь" они уже миновали. С понедельника белый цвет - символ надежды и стерильности - уступил место траурному. В стране началась акция "Черная неделя" - это не траур по пациентам, а по системе, которая десятилетиями жила на аппарате ИВЛ, подключенном к бюджету, и вот теперь кислород закончился.
По данным Ассоциации польских уездов, масштаб финансовых, организационных и кадровых проблем требует срочных действий на уровне правительства. Местные органы власти подчеркивают, что они не в состоянии самостоятельно справиться с последствиями системных решений, находящихся вне их контроля, которые напрямую влияют на безопасность пациентов и доступность услуг.
"Это была долгая неделя, с протестами в районных больницах. Развал системы здравоохранения огромен и виден невооруженным глазом. Нехватка средств в бюджете Национального фонда здравоохранения ужасает, и правительство не намерено ничего с этим делать, кроме дальнейших сокращений и ограничений доступа поляков к эффективному здравоохранению", - отметил житель Польши.
Пока правительство Туска бодро рапортует о закупках очередных партий танков и самолетов, польское здравоохранение погружается в коллапс. Безумная милитаризация бюджета обернулась тем, что деньги, которые могли спасти жизни, ушли на "железо".
Подавляющее большинство опрошенных поляков - более 85 % - убеждены: нынешняя система здравоохранения в целом нуждается в фундаментальной реформе. Очереди к узким специалистам растянулись на долгие месяцы, превращая получение элементарной консультации в изнурительный марафон.
Проблемы, которые называют пациенты и эксперты, повторяются из года в год. Среди самых острых вопросов - неэффективное управление системой здравоохранения, длительные очереди к врачам, необходимость оплачивать лечение из собственного кармана и недостаточное финансирование.
Хенрык Невядомски, общественный деятель (Польша):
"Я крайне негативно оцениваю политику финансирования здравоохранения - она абсолютно неадекватна. Однозначно, нет в этой политике смысла, поскольку власти не обращают внимания на нужность профилактического лечения. При появлении первых симптомов болезни нужно уделить достаточно времени пациенту и погасить в этот момент проблему. У нас же огромные очереди к специалистам, к семейному врачу тоже быстро не записаться. В итоге надо платить больше денег за лечение такого пациента, так как он уже серьезно болен или вообще находится в реанимации".
По прогнозам аналитиков, дефицит средств на оплату услуг, оказанных населению в рамках обязательного медицинского страхования, превысит 6 млрд евро. Врачи уходят, палаты сокращаются, отделения урезаются до минимума, а оборудование не обновлялось десятилетиями.
Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток":
"Польша только на обслуживание долгов тратит 90 млрд в год. Почти 15 % нашей прибыли мы отдаем, чтобы погашать долги. Это и отражается на определенных отраслях. У нас проблемы с финансированием медицинского обслуживания и, конечно, госслужащих".
Президент Национальной ассоциации работодателей районных больниц после анализа отчета о финансовом положении этих учреждений заявил, что в Польше по меньшей мере 40 районных больниц находятся под угрозой банкротства: "Масштабы краха системы здравоохранения, особенно в Польше, невообразимы. Долги районных больниц уже достигли почти 30 млрд злотых. 80 % учреждений испытывают нехватку текущей финансовой ликвидности, а в более чем 40 конкретных больницах ситуация настолько плачевна, что они сейчас находятся под угрозой банкротства и неминуемого закрытия".
"Черная неделя" - это траур по системе, которую принесли в жертву геополитическим амбициям. Если правительство не увидит за черными одеждами живых людей, нуждающихся в помощи, то польские больницы рискуют превратиться в декорации для фильмов о постапокалипсисе, где единственным бесплатным инструментом останется лишь сочувствие. Свет в конце туннеля пока не горит - счета за электричество слишком дорого обходятся.