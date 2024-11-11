Черный день в авиации - авиакатастрофа, крушение легкомоторного самолета и аварийные посадки

В Южной Корее власти завершили опознание останков жертв авиакатастрофы, которая произошла сегодня утром в аэропорту Муана. Лайнер во время приземления выехал за пределы полосы, врезался в стену ограждения и загорелся. К сожалению, кроме двух бортпроводников, которых сразу вытащили из огня, больше никто не выжил. Погибли 179 человек. В стране объявлен недельный траур. Соболезнования народу Республики Корея, а также слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим направил Президент Беларуси. Тем временем агентство Yonhap сообщает, что пожар на правом крыле лайнера начался еще до его посадки. Об этом рассказали очевидцы. Более того, у этого самолета всего за два дня до катастрофы уже происходил отказ двигателя во время посадки, рассказал пассажир, который тогда был на борту. В том, что в крушении самолета виноваты птицы, сомневаются эксперты. Говорят, что пилотов обучают садиться "на брюхо", если не получается выпустить шасси.