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Черный день в авиации - авиакатастрофа, крушение легкомоторного самолета и аварийные посадки

2 человека погибли при крушении легкомоторного самолета в ОАЭ

Черный день в авиации. Четвертое за сутки ЧП с самолетами произошло в Объединенных Арабских Эмиратах. Там разбился легкомоторный лайнер. Погибли двое - пилот и пассажир. Воздушное судно принадлежало клубу авиационного спорта "Аль-Джазира". Идет расследование крушения.

Авиакатастрофа в Муане - в Республике Корея объявлен недельный траур

В Южной Корее власти завершили опознание останков жертв авиакатастрофы, которая произошла сегодня утром в аэропорту Муана. Лайнер во время приземления выехал за пределы полосы, врезался в стену ограждения и загорелся. К сожалению, кроме двух бортпроводников, которых сразу вытащили из огня, больше никто не выжил. Погибли 179 человек. В стране объявлен недельный траур. Соболезнования народу Республики Корея, а также слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим направил Президент Беларуси. Тем временем агентство Yonhap сообщает, что пожар на правом крыле лайнера начался еще до его посадки. Об этом рассказали очевидцы. Более того, у этого самолета всего за два дня до катастрофы уже происходил отказ двигателя во время посадки, рассказал пассажир, который тогда был на борту. В том, что в крушении самолета виноваты птицы, сомневаются эксперты. Говорят, что пилотов обучают садиться "на брюхо", если не получается выпустить шасси.

Аварийные посадки в Канаде и Норвегии

В череде авиаинцидентов - жесткая посадка в канадском Галифаксе из-за отказа шасси, экстренная - в Осло по причине неисправности в гидравлической системе. В обоих случаях, к счастью, пострадавших нет.

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