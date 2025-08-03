Черноморский вопрос: США обязаны согласовать с Турцией размещение атомных субмарин

Согласно конвенции Монтре, США обязаны получить разрешение Турции для размещения атомных подводных лодок в Черном море, сообщает Белта со ссылкой на РИА Новости и турецкую проправительственную газету Turkiye.

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы". Позже он уточнил, что атомные подлодки, которые он направил в "соответствующие регионы", теперь ближе к России.

Как отметил эксперт по международному праву Хаккы Хакан Эркинер, конвенция Монтре обеспечивает режим безопасности, ограничивающий вход военных кораблей в Черное море и продолжительность их пребывания в регионе.

Также она не санкционирует постоянное присутствие атомных подводных лодок в Черном море.

"Я не думаю, что Турция даст такое разрешение", - сказал эксперт.

Турция с начала специальной военной операции в Украине воспользовалась полномочиями, данными ей конвенцией Монтре, и запретила проход военных кораблей через свои проливы.

Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной конвенции Монтре правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.

Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания.

При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.