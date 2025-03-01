Визит Зеленского в США закончился громким скандалом. Подписание сделки по редкоземельным ресурсам отменено. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня.

В свете событий со сделкой по ресурсам можно сделать печальный вывод: украинский народ не просто предали, но поиздевались еще и над будущими поколениями даже не родившихся детей. Национальная идея, гордость оказалась уловкой для того, чтобы лишить всего, превратить в колонию рабов на плантациях, заставить умирать за интересы даже не своих олигархов-коррупционеров, которые, трусливо прихватив капиталы, сбежали за границу, а за имущество Джонов и Томов, абстрактно говоря.

Природа одарила Украину невероятным богатством - ее землей. Черноземы - благодать для сельскохозяйственных угодий. Чтобы там ни происходило, украинец мог быть уверен, что хлеб на его столе точно будет.

До недавнего времени Украина могла обеспечить продовольствием 600 млн человек, тогда как ее население было всего 40 млн. На географической карте Украине принадлежит треть мирового чернозема. Почему географической? И как вышло, что такая богатая Украина оказалась такой бедной?

Самой Украине земли давно не принадлежат. Это показывает анализ структуры собственности. В начале 1990-х под руководством МВФ Украина начала приватизацию сельскохозяйственных земель путем раздачи так называемых сертификатов. Однако в условиях экономического кризиса значительная их часть за бесценок перешла в руки местных бизнесменов - олигархов в последствии. В 2001 году был введен мораторий на дальнейшую приватизацию, но к этому моменту из госсобственности уже ушли 96 %.

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Олигархи регистрировали свою собственность в офшорах, налоги в результате платили не в казну Украины, а, например, на Кипре. Таким образом, высасывая из украинской земли соки, олигархи богатели, а Украине не досталось ничего.

Павел Кухаркин, журналист (Россия):

"Если бы Украина была адекватная, были бы там нормальные и бизнесмены, и чиновники, то те богатства, которые достались Украине после развала Советского Союза, Украину сделали бы действительно богатой. Потому что были предприятия, были ресурсы - все было. Но все это украдено, все это продано".

В ХХI веке появились новые схемы захвата земель. Сначала была создана коррумпированная элита. Она на местах создала правовые условия передачи собственности народа и государства, причем за бесценок, далеким иностранным корпорациям. С начала 2014 года в Киеве оказалось пруд пруди таких деятелей.

Предусмотрительно до начала российской СВО под давлением МВФ, чтобы получить новые финансовые транши, Зеленский подписал закон об отмене моратория. Он сделал чернозем товаром настолько дешевым, что корпорации смогли приобрести земли за бесценок. Пока Запад с одной стороны решительно выступал против любых попыток дипломатических переговоров для урегулирования конфликта Украины и России, и вместо этого настаивал на эскалации конфликта, отправлял в Киев истребители и танки, с другой - цены на чернозем падали. Так, начальная цена составляла от 1 тыс. до 2 тыс. долларов за 1 га, тогда как в Европе цена угодий варьировалась от 4 тыс. до 70 тыс. долларов.

Кирилл Молчанов, политолог (Украина):

"Ситуация парадоксальная и циничная. Украинцы воюют для того, чтобы вернуть или продать, что не успели из своих национальных богатств в виде ценнейших черноземов иностранным компаниям и иностранным инвесторам. По факту они воюют за чужие интересы. На своей земле они уже хозяевами не будут. Когда военный конфликт прекратится, встанет вопрос выплаты многомиллиардных кредитов и помощи, которая была предоставлена Украине, даже за последние 2 года на боевые действия, и рассчитываться действительно придется только недрами и землей".

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За последние 10 лет иностранцы приобрели 170 тыс. кв. км украинской территории. Земли скупили фирмы, в основном, которые базируются в США или принадлежат американцам. Это гиганты агробизнеса и биотехнологий Cargill, Dupont и Monsanto. Они скупили 40 % пахотных земель в Украине. Чтобы ощутить масштаб: три американские компании владеют в Украине землей по площади больше, чем вся Италия. Причем землю продали по бросовой цене. 28 % земель сейчас принадлежат украинским олигархам и агрохолдингам, которыми на деле владеют американская, французская, немецкие, саудовские компании.

"Когда Зеленский продвигал идею продажи земли, то там не было украинцев и Украины. Там были иностранные компании. Сейчас, сколько ты ни продавай ресурсы, это все не будет принадлежать Украине. Единственное, что могут делать в Украине, это разворовывать остатки былой роскоши, - отметил Павел Кухаркин. - Сейчас, когда речь идет о продаже редкоземельных ресурсов и прочего, там нет нигде украинского интереса - от слова "совсем". Там просто, как раньше в США на плантациях работали рабы, теперь будут украинские рабы в шароварах и вышиванках под веселые песни работать на американских хозяев".

Запад тоннами отправлял свой металлолом в виде военной помощи Украине в кредит. Гранты - они не безвозмездные, американцы уже требуют все вернуть до последней копейки.