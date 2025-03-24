Четвертый день борьбы со стихией. Лесные пожары охватили юго-восток Республики Корея

Лесные пожары охватили юго-восток Республики Корея, власти уже четвертый день борются со стихией. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство "Ренхап".

Первый лесной пожар вспыхнул вечером 21 марта в уезде Санчхон. Затем огонь быстро распространился по юго-восточной части страны. По меньшей мере четыре человека погибли, шесть получили ранения. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Из района бедствия эвакуированы более 2,7 тыс. человек, приостановлено железнодорожное сообщение и движение по некоторым автодорогам. Сгорели тысячи гектаров леса, повреждены более сотни зданий, а также крупный буддийский храм.

Для тушения огня власти задействовали десятки вертолетов и транспортных средств. К борьбе со стихией привлечены более 2,3 тыс. пожарных и военнослужащих. Работы осложняются сильным ветром.