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Четвертый обмен: ХАМАС освободил троих заложников
Четвертый обмен заложниками и заключенными между Израилем и ХАМАС прошел в Хан-Юнисе.
1 февраля освобождены трое израильтян. Согласно условиям сделки, 30 палестинских заключенных и задержанных будут освобождены из-под стражи в Израиле в обмен на каждого гражданского заложника. 15 заложников и 400 палестинцев были освобождены в ходе предыдущих трех обменов, которые стартовали 19 января.
Тем временем сотни тысяч палестинцев вернулись в северную часть Газы после того, как ЦАХАЛ покинул этот район. Гражданская оборона Газы заявила, что обнаружила 520 тел из примерно 14 тыс. погребенных под обломками.