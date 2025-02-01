Четвертый обмен: ХАМАС освободил троих заложников

Четвертый обмен заложниками и заключенными между Израилем и ХАМАС прошел в Хан-Юнисе.

1 февраля освобождены трое израильтян. Согласно условиям сделки, 30 палестинских заключенных и задержанных будут освобождены из-под стражи в Израиле в обмен на каждого гражданского заложника. 15 заложников и 400 палестинцев были освобождены в ходе предыдущих трех обменов, которые стартовали 19 января.