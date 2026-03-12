3.73 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
ЧеЗа?.. "Берегите себя" - Зеленский кидает угрозы Орбану и его родным
Президент США Дональд Трамп недавно заявил о желании снять санкции с России, особенно в отношении ее энергоресурсов. Однако совершенно неожиданно главарь Банковой едва ли не запретил американскому лидеру их отменять.
Мало того, Зеленский настолько заигрался, что перешел на прямые угрозы премьер-министру Виктору Орбану и всей его семье. Венгерский политик не выдержал и выложил в TikTok видео, где жену и дочку буквально призвал беречь себя.
В подкасте "ЧеЗа?" журналист-новостник Александр Хоровец и историк-обозреватель Артем Строганов разложили по полочкам, на каком основании потерявший последние тормоза украинский тип угрожает американскому президенту и премьеру Венгрии, и чего он на самом деле добивается - чтобы война никогда не заканчивалась или чтобы российская нефть продолжала оседать лишь в нужных карманах.
Угрозы Орбану и его близким
Премьер Виктор Орбан заявил о поступающих угрозах не только ему, но и в адрес семьи. Опубликовано видео в TikTok явно не просто так.
По сути, посмотрев на устав НАТО, четвертый пункт - "совещаться", а пятый - "посодействовать". Орбан своим роликом фактически заявил: под угрозой находится не только жизнь европейского политика, а еще и его близких, но со стороны НАТО на это полнейшая тишина. Генсек альянса Марк Рютте обычно всем поддакивает, а тут вдруг отмалчивается.
Нефтяной вентиль: кто на самом деле ворует транзит?
И ведь за что идет такая "телефонная" война? За какие-то элементарные вещи - венгры и словаки просто просят открыть нефтепровод "Дружба". Они заинтересованы, во-первых, чтобы по нему бежала российская нефть (и это не благотворительность, а нормальная торговля). А во-вторых, страны за него платят.
Тут невольно вспоминается старая поговорка: хохол родился, а что произошло с евреем, все знают. Думается, товарищи из Украины таким образом и работают, ведь нужно же как-то и чем-то подпитывать военные действия, а нефть нынче дорогая. А сколько еще прилипнет к рукам, пока черное золото дойдет до места назначения…
Главарь Киева заявил, что Орбан делает в отношении Украины все очень плохо, "разве только не отправляет военных и не атакует дронами и ракетами". Но после таких наездов в сторону венгерского премьера, предположил Артем Строганов, уже не исключен и такой момент.
Сработает ли закон бумеранга для Зеленского?
Рано или поздно Трамп в любом случае примет решение по санкциям в отношении России, НАТО проснется, а Венгрия и Словакия получат нефть. Есть такая примета: не накаркай. Если нелегитимный президент Украины и дальше будет давить на семью Орбана, перекрывать транзит нефти и пререкаться с Трампом, ответ может прийти совсем не туда, куда ожидает господин Зе.
ЧеЗа?.. Кровавый пиар, или Почему удар ВСУ по Брянску - это не война, а шоу для спонсоров
Главный вопрос, который теперь висит в воздухе: кто дал команду Зеленскому атаковать ракетами Storm Shadow мирный российский город