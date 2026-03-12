Как только Владимир Зеленский и боевые действия в Украине исчезли из инфополя, он сразу понял: эту "войнушку" с Россией сливают. И ничего умнее не придумал, чем бить ракетами дальнего поражения по Брянску.

Уже насчитывается 7 погибших и 42 раненых. Главный вопрос, который теперь висит в воздухе: кто на самом деле дал команду Зеленскому "пульнуть" иностранными ракетами по мирному российскому городу и зачем ему именно сейчас оказался нужен этот кровавый пиар? Эти темы обсудили в подкасте "ЧеЗа?" журналист-новостник Александр Хоровец и историк-обозреватель Артем Строганов.

Удар по заводу как пиар-акция

По заводу микроэлектроники уже пытались бить не раз, правда, до этого были беспилотники, а тут решили ударить днем ракетами иностранного производства. По последним данным, погибли 7 человек, более 40 пострадали.

С точки зрения киевского режима, завод - это "военная цель", и вроде бы все в рамках милитаристской парадигмы. Однако, если об Украине начинают забывать или поддержка - гаснуть, киевские пиарщики и спецслужбы всегда применяют один и тот же кейс - то Бучу, то "фортецю" Бахмут, то "кражу" детей с подконтрольных украинских территорий, хотя на самом деле ребята спокойно отдыхали в белорусском оздоровительном лагере "Зубренок".

Выкрики неонацистского лозунга и три недели антибелорусской истерии

Тот же самый пиар многие наблюдали и в новогоднем обращении главаря киевского режима. Зеленский выкрикнул новый неонацистский лозунг "Жыве Беларусь!"* (*признан и внесен МВД Беларуси в список нацистской символики. - прим. news.by). Тогда это был еще прогрев для расположения к себе белорусских змагаров. А последние недели три господин Зе только и занимается, что кого-то приглашает, кому-то пожимает руку, начинает требовать давления на Беларусь. Белорусское государство как суверенное существует давно и легитимно. Его разве что считали нелегитимным еврочиновники и Вашингтон.

Возвращаясь к теме удара по Брянску, отметим, что кишка тонка у Зеленского для самостоятельного принятия решения атаковать серьезным вооружением Брянск. По мнению Александра Хоровца, рыльце в пушку именно у англосаксов.

Ракеты "Made in UK и USA", а Украина - просто таран

Трагический случай в российском городе хорошо коррелируется с Ираном. До революции 1979-го там были шахи, поставленные Великобританией. А когда поняли, что не могут манипулировать и продолжать держать контроль, ввели долгосрочные игры: десятилетиями шатают режимы, свергают неугодных политиков и ставят марионеток. Точно так же и сейчас.

Все, что разработала Украина, бляшку на обшивку ракеты. "Если ее потереть, можно увидеть надпись "Made in UK и USA". Иногда французское что-то", - отметил с иронией историк-обозреватель.

Украина выступает классическим тараном для расшатывания и обезлюживания России. "Культура отмены" РФ начала действовать еще задолго до 2014 года. Кирилл Буданов (сейчас глава офиса Владимира Зеленского) еще ранее открыто говорил о расчленении России на 15 республик - Татарскую, Ямало-Ненецкую и прочие.

Итог, который никто не хочет слышать

Зеленский находится в панике - поддержка тает, деньги уходят на Иран, а он остается один на один с реальностью. Вот и летят ракеты по мирному Брянску, ведь без устроенных терактов о нем просто забудут. А Запад продолжает играть в свою старую игру - использует Украину как расходный материал для ослабления России.