ЧеЗа?.. Дело Эпштейна, или Почему Трамп нервно реагирует на вопросы об участии в клубе растлителей?

Фото: РБК news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/248957a5-715c-45e1-b67f-890c505da6c1/conversions/9e4a8e53-70a1-46c1-894f-84de1967c049-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/248957a5-715c-45e1-b67f-890c505da6c1/conversions/9e4a8e53-70a1-46c1-894f-84de1967c049-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/248957a5-715c-45e1-b67f-890c505da6c1/conversions/9e4a8e53-70a1-46c1-894f-84de1967c049-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/248957a5-715c-45e1-b67f-890c505da6c1/conversions/9e4a8e53-70a1-46c1-894f-84de1967c049-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РБК

Тема финансиста, банкира Джеффри Эпштейна, которому также принадлежал именуемый в СМИ "остров Лолит" на Виргинских островах, в последнее время "проела" людям мозг, уши и глаза.

В подкасте "ЧеЗа?" журналист-новостник Александр Хоровец и историк-обозреватель Артем Строганов не стали обсуждать ни грязные развлечения некоторых политических элит, во время которых в том числе и растлевали несовершеннолетних, ни сколько упоминался во всплывших фактах тот или иной политик, а разобрались, почему президент США Дональд Трамп внезапно взрывается, когда ему задают вопросы по делу Эпштейна и о файлах, в которых он фигурирует. Трамп, кстати, в таких случаях начинает говорить очень резко, оскорблять оппонента, который в этот момент сидит напротив него (причем неважно, женщина это или мужчина), поливать его грязью.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8870bb7c-b864-401b-a4ae-bcc4455ccc58/conversions/9c716e3f-d7de-4b27-971b-be2b36a8871d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8870bb7c-b864-401b-a4ae-bcc4455ccc58/conversions/9c716e3f-d7de-4b27-971b-be2b36a8871d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8870bb7c-b864-401b-a4ae-bcc4455ccc58/conversions/9c716e3f-d7de-4b27-971b-be2b36a8871d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8870bb7c-b864-401b-a4ae-bcc4455ccc58/conversions/9c716e3f-d7de-4b27-971b-be2b36a8871d-xl-___webp_1920.webp 1920w

К слову, Президент Беларуси Александр Лукашенко не упоминается там ни разу, и это абсолютно не удивляет - он глобалистскую нечисть не переносит на дух. Российский же лидер Владимир Путин упоминается в документах вскользь. По словам авторов, упоминается он так потому, что это человек, с которым пытались о чем-то договориться, но получили от него ясный отказ, мол, ребята, Auf Wiedersehen.

Конспирологии, ставшие явью: "Пиццагейт" и QAnon, или Как с этим связан Трамп

Но вернемся непосредственно к кейсу с досье Эпштейна и Дональду Трампу, который еще во время своей второй электоральной кампании заявил, что опубликует это досье. Дело в том, что все, что он говорил в предвыборную кампанию, говорил исключительно для внутренней аудитории США.

Если немного понимать внутреннюю политику Соединенных Штатов, то там на конспирологии, которая впоследствии становится явью, было выстроено, пожалуй, последних лет 80 их внутренней политики - убийство 35-го президента Джона Кеннеди, потому что он противостоял глобалистам, раскрытие кейса с "Пиццагейтом", где 44-й лидер Штатов Барак Обама вместе с 42-м президентом США Биллом Клинтоном ели детей на острове Эпштейна еще в 2009 и 2016 годах. Это, к слову, было в период, когда Обама должен был бы стать президентом, но этого не произошло, потому что вместо получилась "Пиццагейт".

По словам историка-обозревателя Артема Строганова, Ротшильды, Рокфеллеры и иже с ними думают, что им принадлежат все соцсети, поэтому могут писать там все что угодно, и никто об этом не узнает. В своих чатах они уверенно обсуждали содомию, сатанизм и то, чем будут заниматься вечером.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4340fd8-e9d7-455e-9b27-aec223a7c3de/conversions/ab7a2e7c-0f69-49c3-98e1-cd392882c386-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4340fd8-e9d7-455e-9b27-aec223a7c3de/conversions/ab7a2e7c-0f69-49c3-98e1-cd392882c386-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4340fd8-e9d7-455e-9b27-aec223a7c3de/conversions/ab7a2e7c-0f69-49c3-98e1-cd392882c386-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4340fd8-e9d7-455e-9b27-aec223a7c3de/conversions/ab7a2e7c-0f69-49c3-98e1-cd392882c386-xl-___webp_1920.webp 1920w

От этих фактов и файлов, которые стали появляться, Эпштейн активно отнекивался, однако его все равно посадили за решетку, а Обама на выборах не победил.

Похожая история была во времена ковида. В Канаде появился Freedom Convoy. Дальнобойщики катались по всей стране и говорили, как и белорусский лидер, что ковида не существует, потому что его никто не видел, обращали они внимание и на то, что вакцинация населения приведет (по сути, еще одна конспирологическая теория) к отуплению.

Немногим позже появилось движение QAnon, которое распространяло информацию, что "все политические элиты жрут детей". По сути, это стало одной из идеологических составляющих победы Трампа на выборах. Вскоре QAnon прекратило свое существование. Таким образом Трамп показал, мол, смотрите, они морально разлагаются, а я белый, светлый и пушистый, тем самым обеспечив себе победу.

"Движение QAnon, помогшее Трампу победить на медийном, дипстейтовском уровне, утихло, но перед тем, как он победил, участники движения попросили его опубликовать файлы в количестве 3 млн файлов", - отметил Артем Строганов.

Остров Эпштейна: сатанинские культы, Трамп и большая политика

В опубликованных файлах рассказывается не только о сатанинских культах и различном мракобесии сексуального характера. Как предположил Артем Строганов, в первую очередь их придали огласке с целью освещения нескольких моментов.

Там фигурирует экс-принц Эндрю, чета Клинтонов, которые запечатлены на фотографиях в странных платьях и с другими людьми (эти фотографии были известны и раньше).

Но дело еще и в том, что Трамп затягивал с опубликованием фактов так долго, потому что это свойственно в США - за год до выборов президента и выборов в Конгресс там начинается предвыборная кампания, отчего и сейчас американский президент стал выдавать эти документы.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3630306-dd5f-4221-94b7-fab5326f462a/conversions/e7022722-cc0f-4aa0-b436-90c236a4c000-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3630306-dd5f-4221-94b7-fab5326f462a/conversions/e7022722-cc0f-4aa0-b436-90c236a4c000-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3630306-dd5f-4221-94b7-fab5326f462a/conversions/e7022722-cc0f-4aa0-b436-90c236a4c000-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3630306-dd5f-4221-94b7-fab5326f462a/conversions/e7022722-cc0f-4aa0-b436-90c236a4c000-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кроме этого стоит отметить, что Камала Харрис в соцсети Х после более чем годового молчания опубликовала зловещий пост со словом "Завтра".

"Закрытый клуб мировой элиты" - что скрывается под встречами на острове

Артем Строганов заметил, что Трамп является известной личностью (он только в финансовых кругах вертится с начала 1980-х годов), поэтому однозначно, что у Эпштейна был закрытый клуб, где занимались не только непотребствами различного характера, но и вопросами политики, разработкой стратегий. "Тот же самый Эпштейн попросил ведущие компании геймдева (разработчиков компьютерных игр) ввести микротранзакции, потому что дети вместо школьной смаженки покупали бы, допустим, скины в CS:GO", - добавил он.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10e11d39-419c-476f-8aba-d06e30968566/conversions/edbeb732-d382-4258-b9f5-43e4b96ecf4f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10e11d39-419c-476f-8aba-d06e30968566/conversions/edbeb732-d382-4258-b9f5-43e4b96ecf4f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10e11d39-419c-476f-8aba-d06e30968566/conversions/edbeb732-d382-4258-b9f5-43e4b96ecf4f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10e11d39-419c-476f-8aba-d06e30968566/conversions/edbeb732-d382-4258-b9f5-43e4b96ecf4f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Зеленский, европейские элиты - кто от кейса Эпштейна пострадает больше?

Артем Строганов выразил мнение, что дело Эпштейна больше бьет по европейским элитам, причем закоренелым, которые на протяжении 300-400 лет где-то чем-то управляют. Понятное дело, что при этом всем будет появляться нынешний американский лидер, потому что он делал всякое и много в своей жизни, но в контексте "да, где-то был", причем это все основано на заявлениях свидетелей, у которых затерты имена.