ЧеЗа?.. Секрет, который бесит БЧБ: почему на самом деле Лукашенко отказался ехать к Трампу?

Оппоненты белорусской власти и БЧБ-тролли снова разогнали вброс: Президент Беларуси Александр Лукашенко как будто бы "спужаўся" и не поедет 19 февраля на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в рамках Совета мира. Но реальность всегда сложнее и интереснее.

Почему глава Беларуси не полетит в США на установочную сессию, обсудили в подкасте "ЧеЗа?" журналист-новостник Александр Хоровец и историк-обозреватель Артем Строганов.

Вбросы оппонентов: Лукашенко боится Трампа?

В медиаполе и Telegram-каналах БЧБ-актива снова поднялся шум: мол, Лукашенко струсил, поэтому не поедет к Трампу, тем самым упустив шанс "вцарапаться" в западный политикум "синими пальцами". Однако все куда прозаичнее.

В США на данный момент есть официальный ответ пресс-секретаря Президента Беларуси Натальи Эйсмонт, в котором четко заявлено: приглашение пришло поздно, а график у Президента сейчас сформирован плотный. Ко всему прочему из-за санкций ЕС борт № 1 не может пролетать над "демократическими" странами.

Абсолютно точно: если бы Батьке действительно нужно было туда, он бы там был. И вопрос не в страхе, а в смысле. "О чем разговаривать с Трампом на установочной сессии? Обсуждать, каким будет Совет мира? Так это может спокойно сделать и министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. Послушать, какой Дональд Фредович замечательный начальник, как останавливает войны, захватывает независимые государства в виде Венесуэлы, занимается своего рода пиратством в 21 веке и рассказывает о демократических основах США? Так Батька это и так все знает", - задался риторическими вопросами Александр Хоровец.

Кто кого легитимизирует: оппоненты не понимают нюансов

Что касается пропагандистов с аббревиатурой БЧБ, то все они вначале говорили о некой легитимизации Лукашенко перед Трампом, предполагали, что ради этого белорусский лидер будет ездить на любую встречу.

Оценить организацию: зачем Лукашенко отправил Рыженкова в разведку?

Президент Беларуси (впрочем, как и всегда) принял правильное решение, и в США полетит министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков - один из самых компетентных чиновников. Прекрасно разбирающийся в политике и во всех ее нюансах, он оценит роль организации, перспективы и вернется обратно в Беларусь с докладом, в котором подробно расскажет: Совет мира серьезная инициатива или очередная бизнес-афера американского девелопера.

"Таким образом Беларусь показала всему миру, что не нам нужно чье-то поглаживание по голове. Беларусь - настоящее суверенное государство, которое не торгует своими интересами ради сиюминутной выгоды", - подчеркнул Артем Строганов.

И правда, решение не ехать - демонстрация суверенитета. Интересы Беларуси были обозначены в 1994 году. Такие же они остаются и до сих пор, единственное, просто усовершенствуются. Республика Беларусь не ждет ни от кого похвалы или от кого-то пресловутой легитимизации. Лидер белорусского государства, как и его народ, не ждет ни от кого подачек. А оппоненты пусть и дальше разгоняют вбросы, ведь все равно реальность их быстро догоняет.