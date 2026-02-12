В начале недели медиаполе снова взорвалось темой выборов и референдума в Украине, которые якобы должны состояться 15 мая по требованию США. Граждане должны решить, что останется от страны и кто будет ее президентом. Но Зеленский быстро дал задний ход и заявил, что впервые слышит об этом. Но потом, правда, добавил: к выборам все-таки готов, но только при определенных обстоятельствах.

В общем, все, как и в 2022 году - обещания, отговорки, хаос. Почему тема всплыла именно сейчас и чего ждать на самом деле, разбирались в подкасте "ЧеЗа?" журналист-новостник Александр Хоровец и историк-обозреватель Артем Строганов.

"Старый сценарий": выборы как условие мира от Кремля

Что касается выборов, то эта тема далеко не нова - это одно из главных требований Кремля, ибо любой мирный договор (а в данном случае речь идет о долгосрочном мире и с учетом общих интересов) должен подписывать легитимный президент.

Поэтому подписание любого мирного договора или восстановление дипломатических отношений между Москвой и Киевом должны основываться на человеке, который будет легитимизирован не только в европейском политическом пространстве, но и в первую очередь в российском. А пока в Украине нет ничего законного для российского политикума.

"Если говорить о теме выборов и референдума, в западной политтехнологии выборы и референдум проводить запрещено - это считается манипуляцией. Но даже если это и имеет место быть, то на 100 % уверен, что никаких выборов 15 мая не будет. В лучшем случае, если это произойдет осенью, что тоже вряд ли", - полагает историк-обозреватель Артем Строганов.

Дух Анкориджа и папуасы: где кончается серьезный разговор

Стоит заметить, что Зеленский заявил о возможности вернуться к подписанию соглашения через несколько месяцев, если все пойдет ровно так, как договорятся стороны (точнее, как этого требует американская сторона). И вот тут разыгрывается еще одна сцена.

Американцы после встречи на Аляске (состоялась 15 августа 2025 года) президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа предложили надавить на Киев, который будет вынужден выполнять требования, обсужденные в духе Анкориджа. Но тут на трибуну недавно вышел глава МИД России Сергей Лавров и с плохо скрываемой претензией заявил: "Ребята, вы нас снова обманули". Вроде договоренности есть, документы подготовлены, стороны прекрасно друг друга понимают, а воз и ныне там.

Но почему тогда молчит Путин? Александр Хоровец предположил, что в американско-российском "царстве" не все дела обстоят хорошо.

Вброс про 15 мая: Financial Times и Bloomberg прогревают инфополе?

Медиа (Financial Times, Bloomberg) подхватили новость о том, что выборы и референдум в Украине будут 15 мая, но это, считает Артем Строганов, всего-то является медийным прогревом и ответом американских властей на услышанное заявление Лаврова. Мол, США придерживаются духа Анкориджа, поэтому и выпускают целую статью в СМИ.

Financial Times больше является британским изданием, отражающим интересы не Америки, а финансовых кругов, так как сейчас издание принадлежит Японии и их фондовому индексу Nikkei. А все, что принадлежит современной Японии, принадлежит США. Хотя сама Великобритания долгое время владела Financial Times.

"Из этого напрашивается вывод: как западные элиты в США, так и финансовые заинтересованы в проведении выборов, так как в Анкоридже было заключено какое-то соглашение между Западом и Россией", - отметил историк-обозреватель.

"Впервые слышу", статьи и президентские выборы - как это связано с потерей субъектности

"Слуга народа" о выборах же заявил, мол, "впервые о них слышу". Впрочем, то же самое он говорил и об энергетическом перемирии (оно уже как два дня длилось, а господин Зе в открытую сказал, что ничего о нем не знал). Эти все факты являются прямым свидетельством отсутствия у Украины субъектности. Более того, она не имеет своего политического веса и голоса. К ней никогда не обращаются как к политическому игроку, ведь за нее все давно решают другие люди при помощи тех же самых статей.

"Мира в Украине не предвидится" - почему выборы президента в стране не проведут

Все вышеназванное лишь свидетельствует в конечном итоге о невозможности проведения президентских выборов. "Зеленский в шоке, вся Банковая верхушка тоже думает, как это все сделать. По законодательству Украины подготовить и провести 15 мая референдум и выборы невозможно, даже если начать готовиться уже сейчас. Не раньше середины осени они смогут подготовить два электоральных процесса. Но главное, Россия призывает украинцев выбрать президента и правительство, с которыми можно будет заключить мирный договор. А пока без выборов и референдума мира в Украине не предвидится", - убежден Артем Строганов.

Но, кажется, все намного банальнее. Александр Хоровец абсолютно уверен: элитам попросту невыгодно уходить со своих нагретых денежных мест. А все политические заявления, поступающие со стороны Банковой, являются не более чем хорошим умением создавать театр и быть в нем актерами.