3.74 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
ЧеЗа?.. Сможет ли разведчик договориться с историком о разделе Украины?
Вскоре после очередного раунда переговоров между украинской и российской делегациями в Женеве информационное поле традиционно оказалось выхолощенным: официальные лица отделываются общими фразами, а реальные детали остаются за закрытыми дверями.
Однако сам состав делегаций и хронометраж встреч позволили журналисту-новостнику Александру Хоровцу и историку-обозревателю Артему Строганову в подкасте "ЧеЗа?" выстроить вполне обоснованные гипотезы о том, что происходило за закрытыми дверями.
Две фигуры на переговорах: разведчик против идеолога
Центральными фигурами этого раунда стали руководитель офиса президента на Банковой (на Банковой улице в Киеве расположен офис главы государства - прим. ред.) Кирилл Буданов и помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.
Анализ риторики и бэкграунда участников переговоров дает ключ к пониманию атмосферы встречи. Кирилл Буданов - это разведчик, военный с достаточно жесткой риторикой, абсолютно проукраинской. С другой стороны стола - Владимир Мединский - в публичном поле, и это важно подчеркнуть, его фигура воспринимается не просто как переговорщик, а как человек, которого многие называют "идеологом войны".
Ключевым индикатором состояния диалога стал временной разрыв между первым и вторым днем переговоров. В первый день они длились 6 часов, а во второй - всего лишь 2 часа.
Логично предположить, что первые шесть часов прошли в плотной, профессиональной дискуссии. Однако резкое сокращение времени на следующий день говорит о том, что стороны уперлись в "красные линии", которые нельзя преодолеть простыми дипломатическими ухищрениями.
"Думаю, что после первого дня Мединский позвонил Владимиру Владимировичу (Путину - прим. ред.), а Буданов позвонил Владимиру Александровичу (Зеленскому - прим. ред.). И там маленечко подкорректировали их переговоры, - предположил Александр Хоровец. - И вот они пришли и снова понимают, что остановились в той же точке, с которой начинали".
Ультиматум Мединского или "окно" Буданова?
Что же именно заставляет стороны возвращаться в одну и ту же точку?
Со стороны России, по мнению журналиста-новостника, судя по косвенным признакам, мог звучать такой месседж от Мединского: "Не, ребята, Путин сказал, что у нас есть цели СВО, мы от них ни разу не отступали, не отступаем и не собираемся отступать". Жесткая позиция "идеолога войны" могла не позволять идти на уступки, пока Украина не отдаст весь Донбасс.
Роль Дональда Фредовича и перспективы до осени
Существует мнение, что перелом в переговорном процессе может наступить только после серьезного внешнего давления на Владимира Зеленского. "Может, к осени к чему-то и придут. Может быть, раньше, если Дональд Фредович додавит Зеленского. Хотя тот упорно упирается", - заметил Артем Строганов.
Украинский лидер, осознавая токсичность территориальных уступок для своего рейтинга и политической карьеры, настаивает на максимально широком обсуждении с плебисцитами, референдумами. "Пусть народ Украины решает, когда наступит мир", - кричит Зеленский. Однако демократические процедуры требуют времени. И это время играет против Украины.
В самом мрачном, но, к сожалению, обсуждаемом сегодня сценарии, затягивание переговоров может привести к катастрофической потере территорий. Как подчеркнул Артем Строганов в подкасте, пока проведут этот референдум, от Украины останется Львовская и Ровенская области.