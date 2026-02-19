ЧеЗа?.. Что творит Зеленский, почему он откровенно "гадит" своим ближайшим соседям

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27ac6320-6896-4dff-af46-621f8593d781/conversions/d7ff22ea-853c-4234-bdcc-d895633da3d4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27ac6320-6896-4dff-af46-621f8593d781/conversions/d7ff22ea-853c-4234-bdcc-d895633da3d4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27ac6320-6896-4dff-af46-621f8593d781/conversions/d7ff22ea-853c-4234-bdcc-d895633da3d4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27ac6320-6896-4dff-af46-621f8593d781/conversions/d7ff22ea-853c-4234-bdcc-d895633da3d4-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Внешняя политика Владимира Зеленского в последнее время начинает напоминать игру в "один против всех", причем в противники выбираются не только Москва.

Журналист-новостник Александр Хоровец и историк-обозреватель Артем Строганов в подкасте "ЧеЗа?" обсудили, как Киев последовательно разрушает отношения со своими ближайшими соседями, которые еще недавно считались если не союзниками, то как минимум прагматичными партнерами. Возникает закономерный вопрос: это близорукость или чей-то тонкий расчет, спущенный через наушник?

Словакия, Венгрия и Украина - "дружба" без нефти и без будущего

Визуально Зеленский продолжает гастролировать по европейским столицам, пожимая руки и вещая о неотвратимости евроинтеграции. Однако за этой картинкой скрывается прямо противоположная реальность.

Кульминацией этого "западного курса" стало решение Киева перекрыть нефтепровод "Дружба", по которому черное золото поступает в Венгрию и Словакию. Зеленский пошел на открытую конфронтацию с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, говоря о том, что тот должен думать о наращивании военной мощи, а не о том, как нарастить свой живот.

Ответ не заставил себя ждать. По словам Александра Хоровца, реакция главы МИД Венгрии Петера Сийярто была зеркально жесткой, мол, товарищи, раз вы здесь выеживаетесь, тогда думать вам вообще про какой-либо Европейский союз смысла нет.

Санкции против Батьки

Параллельно с конфликтом на западной границе, Украина продолжает усугублять отношения с Беларусью. Зеленский ввел персональные санкции против Президента Александра Лукашенко. Перечень ограничений впечатляет своей тотальностью: заморозка всех активов, прекращение торговли и любых транзитных операций, запрет на финансовые сделки, участие в приватизации, операции с ценными бумагами, передача технологий и, конечно, запрет на въезд.

"Некоторые санкции продолжительностью 10 лет, некоторые бессрочно", - уточнил журналист-новостник.

Почему объектами атак стали именно Фицо, Орбан и Лукашенко?

Любопытно, что Фицо, Орбан и Лукашенко в последнее время часто фигурируют в американском инфополе, а точнее в словах Дональда Трампа.

Трамп, в отличие от многих европейских бюрократов, не скрывает своего отношения к этим лидерам. "Слушайте, эти парни мне не нравятся, они не совсем такие, как я хотел бы, чтобы они были, но у них, как минимум, есть те самые железные бубенцы. И эти пацаны отвечают за базар, в первую очередь они выступают за национальные интересы", - передал суть позиции Дональда Фредовича Александр Хоровец.

Для Трампа прагматизм и способность отстаивать суверенитет оказываются важнее личной симпатии. Для Зеленского же, судя по действиям, это неприятно. Возможно, потому, что он играет по другим правилам.

Марионетка на службе демократов

Наиболее убедительное объяснение этой, казалось бы, хаотичной агрессии в сторону отдельных лидеров стран предложил Артем Строганов, проводя прямую линию от поступков Зеленского к внутриполитической борьбе в США.

Его поведение - это не результат анализа национальных интересов Украины, а прямое следование командам. "Когда надо, он дружил с Беларусью. Но как только начался прогрев госпереворота, он первый, обгоняя всех, расталкивая плечами, ввел санкции. Причем современный украинский политикум до сих пор не понимает, для чего это все было сделано. Ему кто-то там что-то нашептал на ухо или в наушник, он вышел и сказал так, как нужно было, обозначил историк-обозреватель.