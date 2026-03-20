ЧеЗа?.. Удобрения, банки и санкции: почему визит американцев в Минск заставил Европу нервничать

Визит американской делегации во Дворец Независимости в Минске 19 марта 2026 года наделал такого шуму, что даже мировые СМИ встали на уши. Последний "диктатор" Европы в очередной раз не просто подтвердил свою легитимность, а вышел на камеру и сказал все, что думает о политике президента США Дональда Трампа, об Иране и о том, как надо вести дела по-взрослому.

В подкасте "ЧеЗа?" журналист-новостник Александр Хоровец и историк-обозреватель Артем Строганов разобрали по полочкам, что на самом деле произошло, почему европейцы снова оказались в пролете, а американцы снимают санкции и считают кэш.

Смелый тейк об Иране: почему Трамп не прав, но Беларусь все равно с ним

Президент Беларуси в очередной раз показал, что диктует повестку. Пока все остальные разводят руками и бормочут стандартные "озабоченности", Батька сказал прямо и по делу. Он сразу заявил, что американцы работают не совсем так, как принято в приличном мировом сообществе. Нападение на Иран - удар по белорусским друзьям-иранцам, и Трамп здесь явно перегнул. Все остальные - от европейцев до кого угодно - выдали дежурные слова поддержки, озабоченности сложившейся ситуацией или соболезнования. А главе Беларуси "озабачиваться" нечем. Он сказал то, что думает, и его услышали. Это не раз подчеркивал и спецпосланник США Джон Коул.

Настроение у всей американской делегации было просто прекрасное - шутки, объятия, комплименты как у старых друзей.

И вот здесь два ключевых момента, которые белорусский лидер выдал не просто так, а для камер: да, Трамп не прав, напав на Иран и по совместительству друга Беларуси, но белорусское государство по-прежнему остается сторонником президента США.

Почему европейцы в пролете, а американцы финализируют соглашения с Беларусью

Но все же приезд Коула в Минск является необычной протокольной встречей, которая должна проходить по устоявшимся давно лекалам. Первые 7,5 мин. были для камер, а потом журналистов вежливо попросили выйти. И за дверями стартовали 3 часа плотной работы. Похоже, финализировали вживую давно заключенные соглашения.

Но самое важное (на это мало кто обратил внимание даже из всяких змагарских СМИ) - заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит, Джон Коул и другие высокопоставленные лица перед этим 2 месяца мотались по Европе - с февраля собирали сливки, мнения и чаяния, докладывали реальное положение вещей Трампу.

А Лукашенко - это вес, и не только на постсоветском пространстве, но уже и в Центральной, и Юго-Восточной Европе. Скоро и Западная почувствует. Поэтому американцы после всех этих европейских "чаепитий" поняли: толку ноль. И приехали в Беларусь, но уже не на протокольную ерунду, а для выстраивания работы на следующих этапах.

Санкции летят в корзину - американцы умеют считать кэш

А теперь самое вкусное - то, что либеральная тусовка в оппоСМИ тоже старательно не замечает. После встречи Коул объявил:

Снимаются санкции с "Беларуськалия". Почему? Потому что американцам тоже есть хочется. Без белорусских калийных удобрений масштабные урожаи не снять.

Снимаются санкции с Министерства финансов Республики Беларусь и Белинвестбанка.

Американцы - люди прагматичные. Они считают выгоду и кэш, понимают необходимость и возможность работать с Александром Лукашенко и его страной. Оказывается, последний "диктатор" Европы дает слово и держит его. А разве не стабильность нужна американцам?

Акцентируем внимание и на начавшемся на болотах оре у либералов о "сидении Лукашенко на двух стульях и вылизывании ботинок Трампу". Ответим либеральной тусовке, что Президент Беларуси проводит политику взрослого человека, который понимает: можно критиковать конкретный шаг и при этом оставаться надежным партнером. А все эти высказывания со стороны либерально настроенных личностей - лишь оправдание, почему их "демократические" друзья в Европе снова остались с носом.

Непопулярный вывод