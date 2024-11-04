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Чиновники Минюста США потребуют от компании Google продажи браузера Chrome
Министерство юстиции США хочет потребовать через суд у корпорации Alphabet, которая владеет Google, продажи браузера Chrome. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Bloomberg.
По его сведениям, представители прокуратуры на заседании в среду помимо продажи Chrome также намерены попросить у судьи Федерального суда округа Колумбия Амита Мехта установить требования к лицензированию данных.
Согласно информации источников, антимонопольные меры предусматривают также шаги, касающиеся искусственного интеллекта (ИИ). Чиновники отказались, как отмечает Bloomberg, "от более жесткого варианта, который вынудил бы корпорацию продать Android".
Как указывает агентство, в Минюсте хотят продажи браузера, так как он представляет один из основных путей доступа к поисковику Google. По данным службы анализа веб-трафика StatCounter, доля Chrome на рынке США составляет 61 %.
Как считают представители Google, подобные предложения нанесут ущерб потребителям и разработчикам. По словам вице-президента корпорации по вопросам регулирования Ли-Энн Малхолланд, Минюст "продолжает продвигать радикальную повестку дня, которая в данном случае выходит далеко за рамки юридических вопросов". Такие шаги правительства "нанесут вред потребителям, разработчикам и технологическому лидерству Америки именно в тот момент, когда это больше всего необходимо", добавила она.
5 августа Федеральный суд округа Колумбия постановил, что Google злоупотреблял своим положением на рынке, чтобы сохранить монополию в сфере поисковых систем и размещения рекламы в интернете. Суд постановил, что Google заблокировала для конкурентов порядка 90 % рынка интернет-поиска, заключив соглашение с производителем электроники Apple, который сделал поисковую систему Google поисковиком по умолчанию в своем браузере Safari. Похожие соглашения корпорация заключила с производителем техники Samsung и оператором мобильной связи Verizon.
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