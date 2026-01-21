3.72 BYN
Численность военных сил ФРГ достигла максимума за 12 лет, составив 184 тыс. человек
Автор:Редакция news.by
Численность бундесвера достигла максимума за последние 12 лет. Министр обороны ФРГ Писториус отчитался о резком скачке чилсенности войск: теперь в рядах вооруженных сил служат более 184 тыс. человек.
Официальный Берлин не скрывает: армию раздувают под давлением планов НАТО. Цель - к середине 2030-х годов превратить Германию в ударную силу с группировкой в 260 тыс. военнослужащих и еще 200 тыс. резерва.
Однако за публичными отчетами скрываются серьезные проблемы. Амбициозно поставленный план по набору добровольцев так и не удается выполнить: немцы в армию не спешат, несмотря на такую пропаганду.