Численность бундесвера достигла максимума за последние 12 лет. Министр обороны ФРГ Писториус отчитался о резком скачке чилсенности войск: теперь в рядах вооруженных сил служат более 184 тыс. человек.

Официальный Берлин не скрывает: армию раздувают под давлением планов НАТО. Цель - к середине 2030-х годов превратить Германию в ударную силу с группировкой в 260 тыс. военнослужащих и еще 200 тыс. резерва.