Число погибших из-за авиаудара Израиля по школе в Газе возросло до 25

Число погибших в ходе израильского авиаудара по школе "Фахми аль-Джарджауи" в городе Газа возросло до по меньшей мере 25. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

По данным СМИ, в результате удара, нанесенного израильской авиацией по зданию школы, в котором находились беженцы и перемещенные лица, погибли не менее 25 человек, включая нескольких детей, одного журналиста и двух сотрудников общества Красного Креста. Также телеканал сообщает о "большом количестве раненых".

Ранее вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen приводил данные о по меньшей мере 20 погибших в ходе этого удара, отмечая, что в ночь на понедельник Армия обороны Израиля наносит интенсивные удары по южным и восточным районам сектора Газа.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.