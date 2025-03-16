Число погибших при пожаре на дискотеке в Северной Македонии возросло до 59

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Число погибших при пожаре на дискотеке в городе Кочани выросло до 59, заявил глава МВД Северной Македонии Панче Тошковски. Об этом сообщает РИА Новости.

"По информации до 11:30 (13:30 мск), погибли всего 59 человек, из них 35 идентифицированы, из которых 31 жители города Кочани, четыре из Штипа. Число пострадавших по информации до 12:00 (14:00 мск), составляет 155 человек", - сказал он на брифинге.

Тошковски также сообщил о начале следствия и планах задержать четырех человек, связанных с организацией мероприятия. Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова уточнила, что возраст погибших от 14 до 27 лет.