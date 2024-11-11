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Число погибших в теракте в Магдебурге увеличилось до 6
Количество жертв теракта в немецком Магдебурге увеличилось до 6. Как сообщает агентство ДПА, в больнице от полученных ранений скончалась 52-летняя женщина. Пострадавших, напомним, более 200 человек. Теракт произошел 20 декабря. Автомобиль на полной скорости врезался в толпу посетителей рождественской ярмарки. Водитель был вскоре задержан. Им оказался 50-летний выходец из Саудовской Аравии.
По данным СМИ ФРГ, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016-го. Он также имеет вид на жительство в Германии. А на родине ему якобы угрожали смертью за отход от ислама. В момент совершения преступления мужчина находился под воздействием наркотиков. Прибывшего на место трагедии канцлера Шольца освистали после теракта. Как выяснилось, еще в мае 2024-го террорист прямо заявил о своих преступных намерениях под одним из постов главы МВД Германии. Были и другие сообщения о его планах, но реакции не последовало.
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