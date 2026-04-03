Число пострадавших после схода с рельсов поезда в РФ увеличилось до 24 человек

До 24 увеличилось число пострадавших после схода с рельсов двухэтажного поезда в Ульяновской области, среди них есть дети. Предварительная причина - излом рельса. Погибших, к счастью, нет. Все пассажиры эвакуированы.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, задействованы более 100 человек и 32 единицы техники. Ликвидирован пожар, который охватил один из вагонов.

Утром 3 апреля в районе станции Бряндино сошли с рельсов 7 вагонов пассажирского поезда Челябинск - Москва. В нем находилось более 400 пассажиров, в том числе 65 детей.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.