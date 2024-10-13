Число пострадавших при взрыве БПЛА на севере Израиля достигло 39 - СМИ

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Число пострадавших при взрыве беспилотника в районе населенного пункта Биньямина на севере Израиля достигло 39, трое находятся в критическом состоянии, сообщил канал N12 израильского телевидения со ссылкой на информацию Минздрава страны, пишет РИА Новости.

По данным телеканала, еще 5 человек получили тяжелые ранения.

Взрыв дрона произошел в районе города Биньямина. Подробности случившегося еще не сообщались, однако известно, что перед проникновением беспилотника не были активированы сирены воздушной тревоги.

Израильские СМИ также информируют о том, что часть раненых эвакуируют в больницы на вертолетах.