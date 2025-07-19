3.74 BYN
2.94 BYN
3.40 BYN
Число жертв крушения круизного судна во Вьетнаме достигло 38
После крушения туристического судна в заливе Халонг Южно-Китайского моря в северной части Вьетнама найдены тела 38 человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Спасательные службы обнаружили тела еще четырех человек. Общее число жертв трагедии достигло 38, сообщает новостной портал VTC.
К 7 часам утра (03:00 мск) 20 июля поступила информация из оперативного штаба о том, что пять человек все еще числятся пропавшими без вести.
По информации вьетнамского информационного агентства, спасены 10 человек. Поисково-спасательные работы на месте крушения корабля продолжались всю ночь в неблагоприятных погодных условиях при сильном ветре и дожде. Для участия в поисках погибших и пострадавших было мобилизовано около 1 тыс. человек, в том числе 30 водолазов. Затонувший корабль отбуксировали к берегу.
На круизном судне с бортовым номером QN-7105, по официальной информации, были 53 человека, в том числе 48 туристов и 5 членов экипажа. Все они - граждане Вьетнама. Портовые власти провинции Куангнинь, к юрисдикции которой относится Халонг, сообщили, что пассажирами затонувшего судна были жители Ханоя, приехавшие вместе с семьями в туристическую поездку в Халонг. Корабль перевернулся из-за внезапной грозы со шквалистым ветром и быстро затонул.