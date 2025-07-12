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Чистка Трампа: в США протестуют увольняемые сотрудники Госдепартамента
У стен американского внешнеполитического ведомства стартовала бессрочная акция протеста. Здесь сменяют друг друга дипломаты и чиновники, которые недовольны увольнением 1,3 тыс. сотрудников Госдепартамента.
Президент США Дональд Трамп объявил, что из соображений экономии дает старт реорганизации ведомства. Однако дипломаты настаивают, что речь идет о репрессиях в отношении политически нелояльных.
Обычно после прихода к власти нового президента меняют большинство послов - это, как правило, партийные назначенцы. Однако эмиссары Трампа увольняют всех, кто не заявил о полной и безоговорочной поддержке новой администрации. Недавно все сотрудники Госдепа должны были заполнить специальную анкету, в которой подтверждали свою лояльность.
Сокращения затронут около 2 % персонала. Всего в Госдепе работают 69 тыс. человек.