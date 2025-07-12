Чистка Трампа: в США протестуют увольняемые сотрудники Госдепартамента

Президент США Дональд Трамп объявил, что из соображений экономии дает старт реорганизации ведомства. Однако дипломаты настаивают, что речь идет о репрессиях в отношении политически нелояльных.

Обычно после прихода к власти нового президента меняют большинство послов - это, как правило, партийные назначенцы. Однако эмиссары Трампа увольняют всех, кто не заявил о полной и безоговорочной поддержке новой администрации. Недавно все сотрудники Госдепа должны были заполнить специальную анкету, в которой подтверждали свою лояльность.