ЧП в Германии. Авто врезалось в толпу в Штутгарте, есть пострадавшие

Восемь человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в Штутгарте. Трое из них получили серьезные травмы. За рулем был 42-летний мужчина. Он задержан.



Предварительно сообщается, что злого умысла у него не было и произошел несчастный случай. Однако авария вызвала резонанс, поскольку за последние месяцы в западных странах, включая Германию, произошло несколько подобных инцидентов.



Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.