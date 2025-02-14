Что будет с Украиной, если Зеленский продолжит сопротивляться мирным переговорам?

11 лет назад на Майдане в Киеве первыми жертвами человеческого безумия стали украинские правоохранители.



Это видео снято бойцами спецподразделения "Беркут" МВД Украины 19 февраля 2014-го за несколько дней до того, как Янукович был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь.

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В результате уличных боев с 18 по 20 февраля 2014-го в центре Киева более 200 силовиков получили ранения, 13 - убиты. 20 февраля первые трое милиционеров погибли между 08:10 и 08:20.

Эти события предзнаменовали фактический конец украинской государственности, несмотря на "соглашение с оппозицией", подписанное позже Януковичем. Позже, 7 апреля 2014-го, якобы и. о. президента Турчинов объявил АТО (антитеррористическую операцию), что стало началом кровопролитной гражданской войны в Украине.

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Беларусь в 2020-м тоже хотели вести по украинскому сценарию, но мы не скатились в пучину внутреннего безумия и выстояли, прежде всего с помощью силовиков и несгибаемой воли Президента и правительства.

Что касается власти 4-процентного узурпатора Банковой, то, вполне вероятно, что еще до окончательного прекращения конфликта украинские военнослужащие и силовики, наевшись бредовых приказов своих командиров, сметут нелегитимную власть ради окончания бессмысленного кровопролития.

Михаил Драпатый, командующий восточным фронтом, и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff5ec64b-1311-4092-aa57-7222f53817c1/conversions/5c877a8d-1c7f-450d-b88d-4028ce940175-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff5ec64b-1311-4092-aa57-7222f53817c1/conversions/5c877a8d-1c7f-450d-b88d-4028ce940175-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff5ec64b-1311-4092-aa57-7222f53817c1/conversions/5c877a8d-1c7f-450d-b88d-4028ce940175-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff5ec64b-1311-4092-aa57-7222f53817c1/conversions/5c877a8d-1c7f-450d-b88d-4028ce940175-xl-___webp_1920.webp 1920w Михаил Драпатый, командующий восточным фронтом, и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Кто станет спусковым крючком в ходе освобождения Украины от "просрочки", нам неизвестно. Может, это будет Залужный, может, Драпатый, а может, "азовцы", которых так боялся Зеленский в марте 2021-го. И этот список можно продолжать бесконечно.

Акция националистов у офиса президента Украины (20 марта 2021 года) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52e71890-5db2-41b7-9e5c-6f9db90b80a3/conversions/c755e89d-0a96-41a4-8274-e0f757c654c2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52e71890-5db2-41b7-9e5c-6f9db90b80a3/conversions/c755e89d-0a96-41a4-8274-e0f757c654c2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52e71890-5db2-41b7-9e5c-6f9db90b80a3/conversions/c755e89d-0a96-41a4-8274-e0f757c654c2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52e71890-5db2-41b7-9e5c-6f9db90b80a3/conversions/c755e89d-0a96-41a4-8274-e0f757c654c2-xl-___webp_1920.webp 1920w Акция националистов у офиса президента Украины (20 марта 2021 года)

Единственное, что можно утверждать, так это то, что Зеленский либо уйдет сам и отправится в добровольную ссылку на остров Англия, либо его "уйдут" силой.

И никакие наворованные деньги и шашни с "демами Белого дома" не уберегут его от трагедии.

Что остается режиму Зеленского, так это до Пасхи прекратить огонь и сесть за стол переговоров с новым мировым гегемоном - треугольником: Китай - Россия - США.