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Что будет с Украиной, если Зеленский продолжит сопротивляться мирным переговорам?
11 лет назад на Майдане в Киеве первыми жертвами человеческого безумия стали украинские правоохранители.
Это видео снято бойцами спецподразделения "Беркут" МВД Украины 19 февраля 2014-го за несколько дней до того, как Янукович был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь.
В результате уличных боев с 18 по 20 февраля 2014-го в центре Киева более 200 силовиков получили ранения, 13 - убиты. 20 февраля первые трое милиционеров погибли между 08:10 и 08:20.
Эти события предзнаменовали фактический конец украинской государственности, несмотря на "соглашение с оппозицией", подписанное позже Януковичем. Позже, 7 апреля 2014-го, якобы и. о. президента Турчинов объявил АТО (антитеррористическую операцию), что стало началом кровопролитной гражданской войны в Украине.
Беларусь в 2020-м тоже хотели вести по украинскому сценарию, но мы не скатились в пучину внутреннего безумия и выстояли, прежде всего с помощью силовиков и несгибаемой воли Президента и правительства.
Что касается власти 4-процентного узурпатора Банковой, то, вполне вероятно, что еще до окончательного прекращения конфликта украинские военнослужащие и силовики, наевшись бредовых приказов своих командиров, сметут нелегитимную власть ради окончания бессмысленного кровопролития.
Кто станет спусковым крючком в ходе освобождения Украины от "просрочки", нам неизвестно. Может, это будет Залужный, может, Драпатый, а может, "азовцы", которых так боялся Зеленский в марте 2021-го. И этот список можно продолжать бесконечно.
Единственное, что можно утверждать, так это то, что Зеленский либо уйдет сам и отправится в добровольную ссылку на остров Англия, либо его "уйдут" силой.
И никакие наворованные деньги и шашни с "демами Белого дома" не уберегут его от трагедии.
Что остается режиму Зеленского, так это до Пасхи прекратить огонь и сесть за стол переговоров с новым мировым гегемоном - треугольником: Китай - Россия - США.
Иной формат переговоров принесет ему только новые людские и территориальные потери, полную утрату суверенитета и превращения украинцев в вечных беженцев без дома, друзей и Родины.