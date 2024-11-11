Что известно о крушении пассажирского самолета вблизи города Актау в Казахстане

25 декабря пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане, на месте ЧП возник пожар. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС республики.

По предварительным данным, выжили около 30 человек, погибли по меньшей мере 38.

Обстоятельства ЧП

В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что на борту взорвался баллон.

По информации аэропорта Чечни, рейс перенаправили в Махачкалу из-за тумана.

По данным Росавиации, командир самолета из-за возникшей после столкновения с птицами нештатной ситуации принял решение идти на запасной аэродром в Актау.

Экипаж сообщил об аварийной ситуации на борту и планировал посадку в Актау.

Самолет дважды заходил на посадку в Актау, к его приему все было готово, однако затем с судном потеряли связь и оно потерпело крушение.

Обстановка в районе Грозного в часы авиакатастрофы у Актау была крайне сложной. В районе аэропорта Грозного объявлялся план "Ковер" из-за террористических атак украинских беспилотников.

Командир самолета дважды пытался посадить его в Грозном. Ему предлагались другие аэропорты для посадки, но он решил идти в Актау.

Версии причин

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев отметил, что причины крушения самолета неизвестны, есть разные версии.

В авиакомпании считают, что причиной происшествия стало столкновение самолета со стаей птиц.

Позже Azerbaijan Airlines назвала предварительной причиной аварии "физическое и техническое внешнее воздействие".

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев позже подтвердил, что самолет подвергся внешнему воздействию.

О погибших и пострадавших

Жертвами стали 38 человек, сообщил вице-премьер республики Канат Бозумбаев.

МЧС Казахстана заявило, что выжили 28 человек. В Азербайджане сообщили о 32 выживших.

После крушения самолета госпитализировали 29 человек, сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Большинство выживших сидели в хвостовой части самолета, пишет портал 24.kg.

Сотрудники Мангистауской региональной электросетевой компании стали свидетелями ЧП и первыми прибыли на место. Им удалось вытащить 10 человек.

Агентство APA сообщило, что на борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа. Такие же данные привело МЧС Казахстана.

По предварительным данным Минтранса республики, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана, 16 - России. По данным азербайджанской стороны, на борту были 62 пассажира и 5 членов экипажа.

При крушении самолета выжили 10 россиян, сообщили в посольстве. Среди других выживших 14 граждан Азербайджана, 2 - Киргизии, гражданство троих не установлено. Вместе с тем Минтранс Казахстана сообщил о 9 выживших россиянах.

По данным АТОР, на борту не было организованных российских туристов.

Бортпроводник "Уральских авиалиний" Рамин Агаев находился в числе пассажиров. Он погиб.

На борту было два ребенка из Чечни, сообщил представитель детского омбудсмена республики Адам Халиков. Судьба трех жителей республики неизвестна.

Двое членов экипажа погибли, трое выжили.

МЧС Казахстана сообщило о гибели ребенка из республики.

Тела погибших найдены, сообщили в МЧС Казахстана. Их доставят в Азербайджан.

В оперштабе сообщили об опознании 10 тел, 3 из них россияне.

Спецборт Ил-76 МЧС РФ с выжившими россиянами прибыл в Жуковский. Из 9 доставленных в РФ 4 пострадавших находятся на ИВЛ, 2 - в крайне тяжелом состоянии.

Четверо пострадавших при крушении самолета находятся в реанимации в Актау.

Девять пострадавших остаются в федеральных медцентрах и больницах Москвы, двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо - в состоянии средней степени тяжести.

Власти Казахстана готовят к транспортировке в Киргизию троих граждан этой страны. Один из них находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

Расследование

В Казахстане возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации транспортных средств.

СК РФ завел дело после авиакатастрофы. В Азербайджане также возбудили уголовное дело.

Власти Казахстана будут отрабатывать с Embraer хронологию крушения самолета. Представители компании прибыли в Актау.

На месте происшествия обнаружен черный ящик.

Самолет прошел последний полный технический осмотр в октябре 2024 года.

Расследование причин крушения проводит национальная комиссия, также в нем примут участие представители Азербайджана и Бразилии.

Казахстан не получал ни от Азербайджана, ни от России официальных версий произошедшего.

На месте ЧП нашли два бортовых самописца.

Астана и Баку будут сотрудничать в расследовании крушения.

Уполномоченные по расследованию от Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии прибыли в Актау.

Реакция властей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию по расследованию крушения пассажирского самолета.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев вернулся в Баку с неформального саммита СНГ в РФ из-за аварии и провел совещание. Он объявил 26 декабря днем траура.

Акимат Мангистауской области Казахстана окажет помощь родственникам погибших и пострадавших.

Казахстан, Россия и Азербайджан не намерены скрывать информацию, связанную с крушением самолета, заявил спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев.

Токаев заверил, что Казахстан сделает все для выяснения причин авиакатастрофы.

Президент Казахстана призвал не допускать фейков и провокаций о ЧП. Он также призвал изучить состояние авиабезопасности в республике.

Реакция в РФ

Президент РФ Владимир Путин по телефону выразил соболезнования президенту Азербайджана.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что "эта трагедия стала общим горем".

Соболезнования также направили главы регионов РФ, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Аэрофлот" готов перевезти родственников пассажиров упавшего борта.

Дагестан заявил о готовности оказать помощь пострадавшим.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова находится на связи с омбудсменом Республики Казахстан Артуром Ластаевым.

Кремль не будет выдвигать гипотезы причин авиакатастрофы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В МИД РФ назвали фейком появившиеся заявления о якобы проходивших между сотрудниками ведомства и их коллегами из дипведомств Казахстана и Азербайджана переговорами о выработке версий авиакатастрофы.

РФ не вела переговоры с представителями МИД Азербайджана и Казахстана о выработке версий авиакатастрофы под Актау, за этой дезинформацией стоит политический заказ.

В Чечне объявили 28 декабря траур.

РФ сразу сообщила о готовности помогать в расследовании авиакатастрофы в Казахстане.

Песков не стал комментировать заявления Вашингтона по крушению самолета и предложил ориентироваться на слова главы Росавиации Дмитрия Ядрова.

Реакция в мире

Соболезнования также направили лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, МИД Грузии, Египта, Польши, Казахстана, Президент Беларуси Александр Лукашенко, председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова и Игорь Сергеенко, премьер Армении Никол Пашинян, Президент Киргизии Садыр Жапаров, лидер Сербии Александар Вучич, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто, Президент Кубы Мигель Диас-Канель и министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава МИД Литвы Кестутис Будрис, Президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, Председатель КНР Си Цзиньпин.

Посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев поблагодарил россиян за соболезнования. Он и сотрудники посольства почтили память погибших.

Azerbaijan Airlines приостанавливает полеты в несколько городов РФ. Рейсы будут выполнять в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск.

США предложили помощь в расследовании крушения самолета.

Последствия

В МЧС Казахстана сообщили, что на месте происшествия работали 150 человек личного состава и 45 единиц техники.

Пожарные ликвидировали возгорание на месте крушения.

Аэропорт Актау работает в обычном режиме.

Самолет с врачами из Астаны вылетал для помощи пострадавшим.