Что известно о попытке ареста президента Республики Корея

Кризис в Сеуле. Столкновения произошли в резиденции президента Республики Корея между охраной и следователями, которые прибыли для ареста Юн Сок Ёля. Ордер был выдан после того, как тот трижды не явился на допрос по делу о мятеже.

Ранее южнокорейскому президенту объявили импичмент в связи с введением военного положения. Несмотря на ордер, представители Юн Сок Ёля заявили о незаконности действий правоохранителей и пригрозили обратиться в суд. Против попытки ареста высказались и более тысячи участников митинга сторонников опального президента.