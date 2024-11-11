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Что известно о попытке ареста президента Республики Корея

Кризис в Сеуле. Столкновения произошли в резиденции президента Республики Корея между охраной и следователями, которые прибыли для ареста Юн Сок Ёля. Ордер был выдан после того, как тот трижды не явился на допрос по делу о мятеже.

Ранее южнокорейскому президенту объявили импичмент в связи с введением военного положения. Несмотря на ордер, представители Юн Сок Ёля заявили о незаконности действий правоохранителей и пригрозили обратиться в суд. Против попытки ареста высказались и более тысячи участников митинга сторонников опального президента.

Для обеспечения порядка привлечены 2700 полицейских. Дополнительные силы направлены и к зданию резиденции президента. Следователи планируют доставить Юн Сок Ёля для допроса в штаб-квартиру Агентства по борьбе с коррупцией. Позже президента поместят в центр содержания.

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