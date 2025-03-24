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На момент 04:42 утра по восточному времени (EDT) 28 марта 2025 года в Бангкоке и его окрестностях произошло сильное землетрясение, вызвавшее значительный резонанс. Вот что известно к этому часу.

Основная информация о землетрясении

Магнитуда и эпицентр. По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение имело магнитуду 7,7. Однако различные источники, включая сообщения в местных чатах Таиланда, указывают разброс оценок от 5 до 7,7. Тайский метеорологический департамент сообщил о магнитуде 7,4.

Эпицентр находился в центральной части Мьянмы, примерно в 16 км к северо-западу от города Сагаинг, недалеко от Мандалая (около 50 км к востоку от города Монива). Глубина очага составила всего 10 км, что классифицирует землетрясение как мелкое, способное вызвать значительные разрушения.

Ощутимость в Бангкоке. Несмотря на то, что эпицентр находился более чем в 1000 км от Бангкока, сильные толчки ощущались в столице Таиланда. По сообщениям очевидцев, здания в Бангкоке раскачивались в течение нескольких минут, что вызвало панику среди жителей.

Вода выплескивалась из бассейнов на крышах высотных зданий, а в некоторых случаях, как сообщают местные жители, на стенах появились трещины. Например, жительница Бангкока рассказала BBC, что в ее квартире появились трещины, а вода из бассейнов на крышах лилась на улицы.

Что известно о разрушительном землетрясении в Мьянме и Таиланде news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64459d44-981c-453c-8824-9c76690612aa/conversions/2da3817e-6d24-4be8-872e-29e80c3d52a9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64459d44-981c-453c-8824-9c76690612aa/conversions/2da3817e-6d24-4be8-872e-29e80c3d52a9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64459d44-981c-453c-8824-9c76690612aa/conversions/2da3817e-6d24-4be8-872e-29e80c3d52a9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64459d44-981c-453c-8824-9c76690612aa/conversions/2da3817e-6d24-4be8-872e-29e80c3d52a9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Разрушения и жертвы. В Бангкоке зафиксировано обрушение строящегося высотного здания, о чем сообщила полиция города (по данным Associated Press). Информация о жертвах пока отсутствует, но это событие подчеркивает уязвимость строительных объектов в условиях сейсмической активности.

В Мьянме, где находился эпицентр, сообщается о деформации дорог в столице Найпьидо, а также о повреждениях зданий в Бангкоке.

Социальные сети заполнены видео, на которых видна эвакуация из зданий в Бангкоке, а также кадры с водой, льющейся с крыш небоскребов.

В Мьянме в результате землетрясения погибли 20 человек, по меньшей мере 200 пострадали. В Таиланде 3 человека погибли, 81 пропал без вести.

Информация о белорусах. Информации о пострадавших гражданах Беларуси в результате землетрясения в Таиланде и Мьянме в посольство Беларуси во Вьетнаме (ответственно за Таиланд и Мьянму) не поступало.

Дипломаты находятся в постоянном контакте с компетентными органами затронутых землетрясением стран. К работе подключены почетные консулы в Бангкоке и Янгоне. Осуществляется тщательный мониторинг ситуации.

Функционирует постоянный телефон для экстренной связи: +84 93 646 44 32.

Посол Беларуси Владимир Боровиков в эти дни находится с рабочей поездкой в Мьянме. Встречи и переговоры продолжаются.

Реакция властей. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават прервала совещание по туризму в Пхукете и созвала экстренное совещание с министром внутренних дел Анутином Чарнвиракулом для оценки ситуации.

Что известно о разрушительном землетрясении в Мьянме и Таиланде news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/526fda05-6c15-4d7b-9952-186fcf2781f1/conversions/8e58d5b2-8fcc-4583-aede-77473ed1396e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/526fda05-6c15-4d7b-9952-186fcf2781f1/conversions/8e58d5b2-8fcc-4583-aede-77473ed1396e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/526fda05-6c15-4d7b-9952-186fcf2781f1/conversions/8e58d5b2-8fcc-4583-aede-77473ed1396e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/526fda05-6c15-4d7b-9952-186fcf2781f1/conversions/8e58d5b2-8fcc-4583-aede-77473ed1396e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Власти объявили эвакуацию из высотных зданий в Бангкоке, и начались поисково-спасательные работы. Правительство Таиланда проводит экстренное совещание для координации действий.

Ощутимость в других регионах. Толчки ощущались не только в Таиланде, но и в соседних странах - Мьянме, Бангладеш, Индии, Лаосе и юго-западе Китая (провинция Юньнань). В Паттайе, популярном туристическом городе Таиланда, местные жители сообщали о движении мебели и раскачивании предметов.

Такого землетрясения Бангкок еще не видел

Бангкок, несмотря на отсутствие крупных тектонических разломов поблизости, оказался уязвимым к этому землетрясению по нескольким причинам:

1. Геологическое положение. Город построен на мягких аллювиальных почвах в дельте реки Чао Прайя, на высоте всего 1-2 м над уровнем моря. Такие почвы усиливают сейсмические волны, даже если эпицентр находится на значительном удалении (в данном случае более 1000 км). Это явление схоже с тем, что наблюдалось в Мехико в 1985 году, где землетрясение на расстоянии 400 км привело к катастрофическим разрушениям из-за аналогичных геологических условий.



2. Высотные здания. В Бангкоке насчитывается более 1,4 тыс. зданий высотой 12 этажей и выше. Эти здания, как правило, не проектировались с учетом сильных землетрясений, поскольку Таиланд традиционно считается зоной низкой сейсмической активности. Мелкое землетрясение магнитудой 7,7 в Мьянме вызвало резонансные колебания, которые особенно опасны для высоток.



3. Исторический контекст. Хотя Бангкок редко сталкивается с землетрясениями, это не первый случай, когда город ощущает толчки. Например, в 2019 году землетрясение магнитудой 6,1 на границе Таиланда и Лаоса вызвало колебания в Бангкоке, а в 2016 году толчки от землетрясения магнитудой 6,8 в Мьянме также ощущались в столице. Однако землетрясение 28 марта 2025 года стало одним из самых сильных по восприятию в Бангкоке за последние десятилетия.

Сейсмическая активность в регионе

Разлом Сагаинг. Эпицентр землетрясения находился вблизи разлома Сагаинг в Мьянме, который является крупным правосторонним сдвиговым разломом. Исторически этот разлом был источником мощных землетрясений - между 1930 и 1956 годами здесь произошло шесть землетрясений магнитудой 7,0 и выше. Текущее землетрясение магнитудой 7,7 подтверждает высокую сейсмическую активность региона.

Мелкая глубина. Глубина очага в 10 км усилила воздействие землетрясения. Мелкие землетрясения, как правило, вызывают более сильные поверхностные колебания, чем глубокие, что объясняет, почему толчки ощущались на таком большом расстоянии.

Социально-экономические последствия землетрясения

Туристическая индустрия. Бангкок и Паттайя - ключевые туристические центры Таиланда. Эвакуация туристов из отелей, о которой сообщают очевидцы, может нанести удар по туристической отрасли, особенно если будут зафиксированы жертвы или значительные разрушения. Паника среди туристов, вызванная отсутствием опыта взаимодействия с землетрясениями, может привести к временному оттоку посетителей.

Что известно о разрушительном землетрясении в Мьянме и Таиланде news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8431f319-05ba-418a-8b99-ddd2f6082ecb/conversions/fda19634-064b-47d7-a632-9d75d57b47b5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8431f319-05ba-418a-8b99-ddd2f6082ecb/conversions/fda19634-064b-47d7-a632-9d75d57b47b5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8431f319-05ba-418a-8b99-ddd2f6082ecb/conversions/fda19634-064b-47d7-a632-9d75d57b47b5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8431f319-05ba-418a-8b99-ddd2f6082ecb/conversions/fda19634-064b-47d7-a632-9d75d57b47b5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Экономический ущерб. Обрушение строящегося здания в Бангкоке и потенциальные повреждения инфраструктуры (например, трещины в зданиях) могут привести к значительным экономическим потерям. Для сравнения, землетрясение магнитудой 6,1 в Чианг Рае в 2014 году нанесло ущерб на сумму около 300 млн долларов США, затронув более 15 тыс. зданий.

Уязвимость инфраструктуры. Здания в Бангкоке, особенно старые и те, что построены без учета сейсмических норм, находятся в зоне риска. Современные высотки, хотя и более устойчивы, также могут пострадать из-за резонансных колебаний, как это было видно по выплескиванию воды из бассейнов.

Политические и управленческие аспекты

Реакция властей Таиланда, включая созыв экстренного совещания премьер-министром, демонстрирует попытку оперативно отреагировать на кризис. Однако отсутствие четких данных о магнитуде (разброс от 5 до 7,7) и масштабах разрушений указывает на возможные проблемы с координацией и сбором информации в первые часы после землетрясения.

Мьянма, где находился эпицентр, находится в состоянии политической нестабильности после переворота 2021 года. Это может затруднить оценку ущерба и организацию спасательных операций в эпицентре, что, в свою очередь, может повлиять на региональную координацию усилий.

Прогноз и рекомендации специалистов

Краткосрочный прогноз. В ближайшие часы и дни возможны афтершоки, которые могут дополнительно повлиять на уже ослабленные конструкции в Бангкоке и Мьянме. Жителям рекомендуется избегать нахождения в высотных зданиях до проведения инженерных проверок.

Долгосрочные меры. Это землетрясение должно стать сигналом для властей Таиланда пересмотреть строительные нормы, особенно в Бангкоке. Введение обязательных сейсмических стандартов для новых зданий и ретрофит существующих может снизить риски в будущем.

Общественная готовность. Учитывая редкость землетрясений в Таиланде, население и туристы оказались неподготовленными к такому событию. Необходимы образовательные программы и учения по действиям при землетрясениях, особенно для жителей высотных зданий.

Землетрясение 28 марта 2025 года стало серьезным испытанием для Бангкока, подчеркнув уязвимость города к сейсмическим событиям, несмотря на его удаленность от эпицентра. Отсутствие жертв на данный момент - это положительный фактор, но обрушение строящегося здания и паника среди населения указывают на необходимость срочных мер по повышению сейсмической безопасности. Ситуация продолжает развиваться, и в ближайшие часы ожидается больше информации о масштабах разрушений, особенно в Мьянме, где находился эпицентр.