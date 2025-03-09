Что сподвигло Европу резко сменить риторику в отношении Украины

Разворот нынешней администрации США по отношению к Киеву повлек за собой чрезвычайную активность Старого Света - то готовы поддерживать ее до победного конца, то говорят о неминуемом мире. Впрочем, все эти потуги продемонстрировать хоть какое-то единство, наоборот, обнажили глубокий раскол.

Все меньше стран готовы спонсировать киевский режим, когда над ними нависла угроза не только полного отсутствия американской помощи, но и введения со стороны США торговых пошлин, которые серьезно подкосят и так хромающую на обе ноги европейскую экономику.

Раньше ездил с протянутой рукой, а теперь возомнил себя королем бедняков - следом за унижением в Вашингтоне Зеленский решил не брать время на передышку и продолжил турне в Лондон. Это дело понятное, там же была целая встреча "друзей Украины", которые ни слова плохого про него не скажут, а наоборот, обласкают и похвалят. Конечно, неискренне и со своими корыстными интересами.

Впрочем, прошедший саммит чем-то напомнил басню Ивана Крылова "Лебедь, щука и рак" - каждый тянулся к своей заветной мечте, забывая, что воз, т.е. Киев, и ныне там. Но здесь нет ничего удивительного - европейские чины верят, что за ними пристально наблюдает всевидящее око Вашингтона, поэтому каждое слово было сделано с оглядкой на заокеанскую метрополию.

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании:

"Мы согласовали несколько важных шагов. Во-первых, мы продолжим военную операцию и будем усиливать экономическое давление на Россию, чтобы укрепить Украину. Во-вторых, мы согласились с тем, что прочный мир должен обеспечить суверенитет и безопасность Украины, и она должна быть за столом переговоров. В-третьих, в случае заключения мирного соглашения мы продолжим наращивать обороноспособность Киева, чтобы предотвратить любое будущее вторжение. В-четвертых, мы продолжим развивать коалицию, которая будет защищать соглашение в Украине и гарантировать мир".

Кир Стармер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86fdc708-2411-46be-a7f1-40f042c63eee/conversions/43afa28d-b826-466c-812f-bed902a143be-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86fdc708-2411-46be-a7f1-40f042c63eee/conversions/43afa28d-b826-466c-812f-bed902a143be-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86fdc708-2411-46be-a7f1-40f042c63eee/conversions/43afa28d-b826-466c-812f-bed902a143be-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86fdc708-2411-46be-a7f1-40f042c63eee/conversions/43afa28d-b826-466c-812f-bed902a143be-xl-___webp_1920.webp 1920w Кир Стармер

И Стармер был бы не собой, если бы не добавил, что все это делается в продолжение встречи с президентом США Дональдом Трампом, но просто под другим углом. Зато не столь дальновидной оказалась мошенница Урсула фон дер Ляйен, являющаяся председателем Еврокомиссии. Та представила Украину в образе грызуна, на которого после "дружеской" помощи больше никто и никогда не захочет облизываться.

Урсула фон дер Ляйен: "Мы должны поставить Украину в положение силы, чтобы у нее были средства для укрепления и защиты себя от экономического выживания до военной стойкости. По сути, это превращает Украину в стального дикобраза, который не переваривается потенциальными захватчиками, и поэтому основное внимание уделяется не только военным поставкам, но и, например, обеспечению безопасности энергетической системы и обеспечению того, чтобы со временем эта страна стала сильной и жизнеспособной".

Урсула фон дер Ляйен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cc06758-0897-468e-9e3e-efb36fc9738f/conversions/4bbf0b04-3c1a-4afd-9589-86f1d6a0a8a1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cc06758-0897-468e-9e3e-efb36fc9738f/conversions/4bbf0b04-3c1a-4afd-9589-86f1d6a0a8a1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cc06758-0897-468e-9e3e-efb36fc9738f/conversions/4bbf0b04-3c1a-4afd-9589-86f1d6a0a8a1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cc06758-0897-468e-9e3e-efb36fc9738f/conversions/4bbf0b04-3c1a-4afd-9589-86f1d6a0a8a1-xl-___webp_1920.webp 1920w Урсула фон дер Ляйен

Вот только о каких планах может вообще заявлять Евросоюз, когда сам переживает далеко не самые лучшие времена? Если Вашингтон всегда может включить денежный станок, то Брюссель себе такую роскошь позволить не в состоянии. Да и кто сказал, что там вообще собираются переходить от слов к делу? И базу здесь выдал неожиданно генсек НАТО Марк Рютте - той самой организации, которая в основном зависит именно от США.

"Американцы справедливо говорят: "Ну, сначала нам нужно заключить мирное соглашение", и я это понимаю. Но в то же время мы должны параллельно убедиться, что, когда сделка будет заключена, мы будем готовы, и Европа сыграет здесь большую роль, чтобы гарантировать, что сделка и мир могут быть сохранены", - заявил Рютте.

Получается, что каждый из присутствующих на этой легендарной встрече говорил о мире, но со своей колокольни. И вот незадача - из всего того множества голосов громче всех звучали Франция и Великобритания. Это именно те, кто недавно с поклоном ездили к Трампу, где им дали ясно понять, что в их услугах не нуждаются. Но разве такое может устроить тех, чье будущее зависит от исхода украинского конфликта? И если их имен не будет в плеяде миротворцев, то вскоре их должности обрастут приставкой "экс".

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По словам Кира Стармера, Великобритания будет играть ведущую роль, используя при необходимости и вместе с другими, наземную технику и самолеты в воздухе. Европа выполняет тяжелую работу по поддержанию мира на континенте. Но чтобы добиться успеха, эти усилия также должны получить мощную поддержку США.

Удивительная активность от тех, кто еще вчера требовал войны до последнего украинца, не может не вызывать вопросы: а что если перепалка Трампа и Зеленского в Овальном кабинете не была спонтанной? Что если все это является четким планом, в котором киевский главарь вынужденно пошел на сделку с Лондоном и Парижем, чтобы добиться для себя личных гарантий безопасности, которые не готов предоставить Вашингтон.

"До соглашения о прекращении войны еще очень и очень далеко, и никто еще не предпринял всех этих шагов. Мир, который мы предвидим в будущем, должен быть справедливым и, самое главное, устойчивым", - сказал Зеленский.

И эти игры в мир без мира могли бы продолжаться еще очень долго, если бы из Штатов не прилетел катализатор. Стоило администрации Трампа приостановить оказание военной помощи Украине и заговорить о смене киевского режима, как риторика разительно изменилась. В "европах" неожиданно сдули щеки, а Зеленский неуклюже попытался извиниться за свою дерзость, но на всякий случай сделал звонок в Лондон. Наверное, чтобы получить благословение.

Дональд Трамп news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3daba0f-2e8c-4fa5-a259-e772a5b1549a/conversions/aad88b79-f2b8-443e-860c-1317ecd06f08-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3daba0f-2e8c-4fa5-a259-e772a5b1549a/conversions/aad88b79-f2b8-443e-860c-1317ecd06f08-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3daba0f-2e8c-4fa5-a259-e772a5b1549a/conversions/aad88b79-f2b8-443e-860c-1317ecd06f08-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3daba0f-2e8c-4fa5-a259-e772a5b1549a/conversions/aad88b79-f2b8-443e-860c-1317ecd06f08-xl-___webp_1920.webp 1920w Дональд Трамп

"Я получил важное письмо от Зеленского. В нем говорится, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить установление прочного мира. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Я и моя команда готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира, - процитировал Дональд Трамп. - Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость. Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, то Украина готова подписать его в любое удобное для вас время".