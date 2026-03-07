Что такое еврейское лобби в США и кто подчинил себе Вашингтон - в "Понятной политике"

Почему Израиль долгие годы является главным фаворитом Белого дома? Что такое еврейское лобби? Кто управляет СМИ и Конгрессом и сколько стоит почтение американской верхушки? Кому платят, выдают паспорта и как устраняют противников? В "Понятной политике" - о том, кто и как в кулуарах подчиняет себе Вашингтон. Смотрите в понедельник после "Панорамы" на "Беларусь 1", а также на сайте news.by и мультимедийном портале videobel.by.