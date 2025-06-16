ЦРУ и Госдеп в титрах не значатся, хотя могли бы. Голливуд стал важнейшим каналом внедрения в общество американских ценностей и американского образа жизни, самым эффективным инструментом "мягкой силы".

Его важные фильмы, если присмотреться, создаются ведь не на основе исторической реальности, а по принуждению и поощрению Пентагона и американских спецслужб. Так что такое Голливуд: индустрия развлечений или оружие массового поражения?

"Разлагайте все хорошее, что имеется в стане вашего противника. Вовлекайте видных представителей вашего противника в преступные предприятия. Разжигайте ссоры и столкновения среди граждан вражеской страны. Подстрекайте молодежь против стариков. Не экономьте ни на деньгах, ни на обещаниях, так как они приносят богатые дивиденды". Эти слова принадлежат древнекитайскому полководцу Сунь-цзы. Информационные, психологические войны - дело давнее.

Как можно заметить, если страны оказываются стойкими к внешней агрессии, качать пытаются агрессию внутреннюю. Возможно это, когда в обществе подгнивает, а у власти слабый авторитет. Выбивая из-под ног основу, на которой стоят государства, смысл один - лишить народ прошлого, права гордиться своими героями, убедить в бессмысленности подвига, дискредитировать достижения. А взамен подсовывают вранье, полуправду, предателей (и Власов у них - патриот, и Гитлер - освободитель). Также надо отречься от советского прошлого, общего прошлого, и вас, мол, тут же примут в цивилизованную евроатлантическую семью.

Для врага важно вырастить как можно больше предателей, в идеале считающих, что не разрушают, а спасают страну. Ну а спровоцировать трагедию, стать той самой спичкой, могут простые вещи.

Психологическая война больше чем информационная. Она способна разом разрушить единую картину, которую выстроил для себя человек. Если заменить среду, где формируются его убеждения и вера, появится новая среда. И пустоты в ней заполнятся сами через книги о предателях, написанные предателями, через музыку, фильмы. Американцы (к слову, еще до Великой Отечественной) не скрывали, что занимаются этим.

Но задумайтесь, что культивируется во всех американских фильмах? Образ справедливого, свободного, ответственного государства. Государства мечты, где все живут, как в раю. Это результат их целенаправленной политики. Демонстрируется сила и военная мощь. К примеру, в "Железном человеке", "Трансформерах" засветились новейшие армейские разработки, плюс восстановление репутации американской армии, а действия военных часто идеализируются и романтизируются. Есть даже должность военного супервайзера, спецпредставителя Пентагона в Голливуде. Он одобряет сценарии, связывает кинодело с разными ветвями, министерствами и так далее. Белорусов же вместе с россиянами Запад рисует главными кинозлодеями.

В этом году на экраны вышел фильм, который врет о Красной армии и оскорбляет память 600 тыс. наших бойцов, погибших при освобождении Польши. Фильм американский, снятый в первую очередь для американцев и об американцах. Картина получила "Оскар", а режиссер еще и польское гражданство в подарок.

В прошлом году запустили американский сериал. По сюжету в Минске задерживают агента ЦРУ, вся их с британцами тайная деятельность в Беларуси, России и Украине может оказаться под угрозой. Еще одного агента американцы вывозят из Минска в Вильнюс, оттуда в Гданьск, заодно напоминая, кто в Европе хозяин. "С Беларусью пока разбираемся",- сообщал в Лэнгли Ричард Гир в роли главы резидентуры ЦРУ в Лондоне. Из Лэнгли напомнили, что Штаты в трех шагах от обмена ядерными ударами и, мол, на Америку направлено ядерное оружие, а Минск в этом плане очень опасен. Вот такое кино.