Что заявил президент ЮАР по итогам встречи с Зеленским

Масштабные протесты в ЮАР. Местные жители вышли на демонстрацию против визита Зеленского для встречи с президентом страны. На транспарантах лозунги: "Зачем приглашать человека, который разжигает войну?"





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Встреча все же состоялась. По ее итогам президент ЮАР заявил, что согласие Украины на территориальные уступки России - это возможность для мирного урегулирования конфликта.

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Сирил Рамафоса, президент Южно-Африканской Республики: