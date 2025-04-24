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Что заявил президент ЮАР по итогам встречи с Зеленским
Масштабные протесты в ЮАР. Местные жители вышли на демонстрацию против визита Зеленского для встречи с президентом страны. На транспарантах лозунги: "Зачем приглашать человека, который разжигает войну?"
Встреча все же состоялась. По ее итогам президент ЮАР заявил, что согласие Украины на территориальные уступки России - это возможность для мирного урегулирования конфликта.
Сирил Рамафоса, президент Южно-Африканской Республики:
"Представительница NPR спросила, готова ли Украина отказаться от некоторых территорий. Это то, что мы считаем одной из предпосылок. Но мы должны фокусироваться на желании, готовности Украины идти к безусловному прекращению огня".