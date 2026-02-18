CNN: США могут атаковать Иран уже 21 февраля

США могут нанести удар по Ирану уже в субботу, 21 февраля, сообщает CNN. По данным телеканала, военные представили Трампу соответствующие данные, на основании которых он и должен принять решение.

Подтверждают высокую вероятность подобного хода событий из Тель-Авива: один из генералов порекомендовал согражданам избегать перелетов в выходные, а все чрезвычайные службы Израиля перешли на мобилизационный режим работы.

Пентагон тем временем, продолжает переброску в регион военной техники и персонала: 18 февраля на Ближний Восток прибыло до 50 самолетов, авианосец "Джеральд Форд" в настоящий момент находится у берегов Марокко и к выходным как раз прибудет в акваторию Персидского залива.

Нельзя сказать, что Иран безучастно следит за развитием событий. Недавно завершились морские учения в Ормузском проливе, 19 февраля начнутся еще одни.