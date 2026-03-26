CNN: стоимость бензина заставляет американцев экономить на еде

Ведущие американские СМИ сообщают, что рост цен на нефть начинает сказываться и на ситуации в США.

Си-эн-эн утверждает, что из-за подорожания бензина американцы начинают ограничивать себя в самом базовом. Многим приходится выбирать: есть или заправляться. И многие предпочитают кормить машину, а не самих себя. За месяц галлон подорожал на доллар и стоит теперь почти 4 доллара. Для тех, у кого бюджет расписан до цента, это означает настоящую катастрофу.