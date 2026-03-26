CNN: стоимость бензина заставляет американцев экономить на еде
Ведущие американские СМИ сообщают, что рост цен на нефть начинает сказываться и на ситуации в США.
Си-эн-эн утверждает, что из-за подорожания бензина американцы начинают ограничивать себя в самом базовом. Многим приходится выбирать: есть или заправляться. И многие предпочитают кормить машину, а не самих себя. За месяц галлон подорожал на доллар и стоит теперь почти 4 доллара. Для тех, у кого бюджет расписан до цента, это означает настоящую катастрофу.
Си-эн-эн приводит в пример женщину-эколога, которая каждый день проезжает 80 км, добираясь до работы. Из-за подорожания бензина она тратит на дорогу лишние 70 долларов и вынуждена меньше расходовать на еду. Таких людей в Соединенных Штатах - миллионы. И каждый дополнительный цент в стоимости галлона увеличивает число обездоленных на новые десятки тысяч человек.