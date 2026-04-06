"Да - нейтралитету и миру! Нет - НАТО!": антивоенный протест прошел в Вене
Автор:Редакция news.by
В Вене вышли на митинг против санкций, за сохранение нейтралитета Австрии и против вовлечения страны в международные конфликты. Участники несли флаги с призывами к миру, а также плакаты с требованиями прекратить "экономическую войну" против России.
Протестующие также призывают к проведению новых выборов. По их мнению, австрийские власти тратят деньги налогоплательщиков на чужие войны, подрывая и разрушая государственный нейтралитет, закрепленный в Конституции.