Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

"Да - нейтралитету и миру! Нет - НАТО!": антивоенный протест прошел в Вене

В Вене вышли на митинг против санкций, за сохранение нейтралитета Австрии и против вовлечения страны в международные конфликты. Участники несли флаги с призывами к миру, а также плакаты с требованиями прекратить "экономическую войну" против России.

Протестующие также призывают к проведению новых выборов. По их мнению, австрийские власти тратят деньги налогоплательщиков на чужие войны, подрывая и разрушая государственный нейтралитет, закрепленный в Конституции.

Разделы:

В мире

Теги:

Австрияпротесты